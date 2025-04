Jefe de campaña de Tuto dice que «ya no es el Bloque de la Unidad, es el bloque de Samuel» y apunta a los «aportes» de Claure

Tras la definición de la candidatura del bloque opositor, anunciada el miércoles y que favoreció a Samuel Doria Medina, Luis Vásquez cuestionó a su exaliado y reiteró que ese proceso se marcó con irregularidades.

eju.tv / Video: No mentirás

Luis Vásquez Villamor es el jefe de campaña de Jorge Tuto Quiroga y la alianza Libre. No aparece mucho, pero cuando lo hace sus declaraciones causan polémica. En su juicio, el frente que era de unidad ahora es un «bloque de Samuel».

Además de Doria Medina y Quiroga, conforman el bloque Amparo Ballivián, Luis Fernando Camacho, Vicente Cuéllar y Carlos Mesa, quien fue su vocero y se alejó tras denunciar que este proceso llegó a un «punto muerto».

«Han tomado una decisión política, no hay problema. Ya no es el bloque de la unidad, ya no son los que han dado origen a este proceso, no estaba Mesa, no estaba Tuto y Amparo Ballivián va a fijar una postura contraria a lo que se anuncia», afirmó.

En ese contexto, matizó: «Por tanto, en el otro frente, en el bloque de Samuel, porque ya no es el bloque de la unidad, es el bloque de Samuel, están Camacho y Vicente».

«Lo que sí me molesta es que Samuel y su partido hayan tomado decisiones al margen de los acuerdos y lo mas grave todavía, violando la ley», señaló el también vocero de Libre.

Consideró que «es una suerte de artilugio que han hecho de decir un resultado sin decir nada».

Unidad

En ese marco, dijo que aún hay posibilidad de concretar la unidad, pero con condiciones. «Lo que se entiende es que Tuto es candidato a la Presidencia, y obviamente nosotros buscamos la unidad en torno a Tuto Quiroga, lo hemos dicho siempre y lo mantenemos ahora, no tiene ninguna sorpresa», dijo.

No obstante, insistió con una posible unidad en los meses posteriores, pero solo en torno a Tuto Quiroga.

«Obviamente busquemos los canales para escoger luego a través de un procedimiento que sea honesto, decente, transparente para ver quién puede ser el que represente a la oposición, pero hay tiempo para eso», dijo.

«Este tiempo no ha terminado y continúa auspicioso para todos», sostuvo.

Claure

En ese marco, apuntó a Marcelo Claure, el empresario boliviano que radica en Estados Unidos y que comprometió apoyo para el «candidato único».

«La ley establece que los aportes de empresas y personas del extranjero están prohibidas en Bolivia», afirmó.

En su juicio, le corresponde al TSE actuar en este caso «o a un fiscal», aunque también puede ser «una denuncia de alguna persona».

«Creo que estamos manejando algunas cosas de forma poco seria», señaló.