Juez cita a María Galindo tras denunciar caso de negligencia médica contra el exministro Navajas

Galindo denunció el martes que una arquitecta y artista perdió irreversiblemente el 59% de movilidad física tras una intervención médica por salmonelosis en la Clínica Virgen de la Asunción, donde fue atendida por dos médicos, uno de ellos el exministro Navajas, quien también es accionista propietario de ese centro médico, en La Paz

Fuente: ANF/ La Paz

La activista María Galindo fue citada a comparecer en el Juzgado de Sentencia Penal Anticorrupción y Contra la violencia hacia Mujer Nº 22 de La Paz por una acción de libertad admitida en favor de Marcelo Navajas, exministro de Salud y denunciado por negligencia médica.

La activista denunció el martes, a través de su radio documental, que una arquitecta y artista perdió irreversiblemente el 59% de movilidad física tras una intervención médica por salmonelosis en la Clínica Virgen de la Asunción, donde fue atendida por dos médicos, uno de ellos el exministro Navajas, quien también es accionista propietario de ese centro médico.

La denuncia fue presentada en el Ministerio Público por el delito de negligencia médica, pero fue rechazada porque la Fiscalía no pudo encontrar el domicilio legal del acusado.

La víctima de presunta negligencia médica acudió a la activista para hacer público su caso y las autoridades del Ministerio Público se comprometieron a reabrir la causa.

“El resultado de mi trabajo mediático fue que la Fiscalía de Distrito ha reaperturado el caso de Fabiola G. contra el señor Navajas y contra la Clínica Virgen de Asunción. Entonces, qué es lo que hace Navajas, recurre nuevamente, no quiero creer, a la corrupción de la justicia y el juez Harry Suaznabar en menos de 24 horas me cita con una acción de libertad para callarme y para que yo no le dé cobertura al caso”, denunció Galindo en DTV.

Tras conocer la citación, cientos de simpatizantes de la activista se convocaron para hacerse presente a la audiencia pública fijada para las 11.30 de hoy en el Palacio de Justicia.