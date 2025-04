Julieta Añez Téllez es la arquera de 15 años que forma parte de la Selección Boliviana Femenina

Jhovana Cahuasa

Julieta Añez Téllez, es la arquera de tan solo 15 años, que forma parte de la Selección Boliviana Femenina y se perfila como una de las promesas del arco nacional.

Actualmente entrena bajo la dirección del coach Nery Quintana, el gran formador de arqueros que llegaron a ser convocados por la Selección Boliviana, como Carlos Lampe, Rommel Quiñonez, Javier Rojas, Rubén Cordano, Jimmy Roca y también a Fabián Borda, arquero de la sub 17, que irá al mundial 2025.

“Yo estoy muy agradecida, siempre digo gracias a Nery Quintana, porque es él quien me formó”, manifestó Añez.

La adolescente no solo sueña en ser arquera, sino que trabaja para lograrlo y continuar creciendo, este martes en una entrevista realizada en el programa Que No Me Pierda, contó su experiencia de amar el fútbol y especialmente el arco.

“El arco es la posición más ingrata del fútbol, de pasar a ser un héroe puedes pasar a ser un villano en cuestión de segundos”, manifestó Añez, quien contó que desde hace tres años juega como arquera logrando grandes resultados.

Por su parte, el entrenador Nery Quintana, señaló que para él es una satisfacción ver el crecimiento diario que tiene la joven arquera, y agregó que se sintió más feliz cuando vio que la convocaron para que ella sea parte de la Selección Boliviana Femenina.

“Todo fue muy rápido, uno sueña a lo grande y ahora lo estamos realizando todo en grande”, afirmó Quintana.

El entrenador afirmó que tiene la satisfacción de haber formado a grandes arqueros, y también buenas personas que desempeñan su rol con humildad, dando lo mejor para su país.