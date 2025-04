La falta de personal agrava las condiciones del Hospital de Niños de Santa Cruz

La crisis sanitaria se agudiza cada vez más en el hospital de Niños Mario Ortiz de Santa cruz de la Sierra, toda vez que desde el pasado 10 de marzo se cerró la sala de terapia intermedia de neonatología y se optó por reducir la capacidad de otras salas para evitar que se puedan cerrar más servicios por falta de personal. Sin embargo, hasta la fecha tales acciones no parecen surtir ningún efecto, ya que persiste el hacinamiento y tampoco hay una respuesta concreta por parte de las autoridades .

Amalia negrete, jefa neonatología del nosocomio, lamentó que pese a haber comunicado el cierre de la sala de terapia intermedia no hayan recibido respuestas. Además, aclaró que si bien el personal de la sala de terapia intensiva está completo, requieren al menos 8 a 10 camas, siendo que ellos cuentan solo con 4 espacios.

Sumado a esto, la representante del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes), Miriam Blanco indicó que el área de emergencia está colapsado ya que día a día llegan pequeños a los que no se los puede atender con la calidad necesaria ya que falta personal. En ese entendido, denunció que los contratos del personal de salud fenecieron hace más de dos meses y no han sido renovados, lo que afecta la atención que reciben los pacientes.

CINCO FALLECIMIENTOS POR INFLUENZA

El epidemiólogo del hospital, Roberto Tórrez, señaló que aumentó la cantidad de personas que ha acudido al nosocomio por infecciones respiratorias, por lo que confirmó que actualmente hay seis pacientes internados por influenza, de los cuales, dos de ellos en terapia intensiva.

Así también, indicó que el hospital registra 5 decesos a causa de la enfermedad, mientras se tiene otros casos en estudio.

ALISTAN MOVILIZACIONES

Esta jornada, personal del hospital de Niños, realizará un bloqueo en demanda de que se restablezcan las condiciones de trabajo y se proporcione el personal necesario las salas de terapia, infectología y medicina interna, las cuales redujeron su capacidad en un 40% para seguir brindando atención. No obstante, el personal no descarta radicalizar las medidas en cas de no ser escuchados.

LAS CONDICIONES DEL HOSPITAL “SON INDIGNANTES”

En un recorrido para verificar las condiciones del hospital, la asambleísta departamental, Paola Aguirre catalogó las condiciones del mismo como “indignantes”, argumentando que no hay personal de salud suficiente y hay carencias en la infraestructura, medicamentos e insumos.

“Este es un problema estructural e histórico, el Gobierno centralista tiene una deuda histórica de ítems, recursos de condiciones de infraestructuras, medicamentos. El Seguro Universal de Salud es un saludo más a la bandera que no se cumple en lo más mínimo porque lo único que van a encontrar los pacientes es paracetamol”, cuestionó.

Así también, lamentó que solo hay 4 unidades de terapia intensiva para un departamento que tiene más de 4 millones de habitantes, siendo que la OMS señala que debería existir una unidad de terapia intensiva por cada 1.000 habitantes. “Lamentablemente mientras el Gobierno actúe con la visión centralista los recursos económicos van a seguir siendo negados a los sectores mas vulnerables”, concluyó.