La NASA revela un impresionante primer plano de un asteroide de aspecto extraño

Fuente: https://actualidad.rt.com

La NASA ha revelado un impresionante primer plano de Donaldjohanson, un asteroide de aspecto extraño, mediante un comunicado publicado este lunes.

La sonda espacial Lucy pudo observar de cerca un fragmento del cuerpo celeste, que se formó hace unos 150 millones de años. Asimismo, ha comenzado a enviar imágenes que fueron recogidas mientras volaba a unos 960 kilómetros de dicho asteroide el 20 de abril de 2025.

«El asteroide Donaldjohanson tiene una geología sorprendentemente complicada», explicó Hal Levison, investigador principal de Lucy en el Southwest Research Institute de Boulder (EE.UU.). «A medida que estudiemos las complejas estructuras en detalle, revelarán información importante sobre los bloques de construcción y los procesos de colisión que formaron los planetas de nuestro sistema solar», añadió.

La agencia espacial estadounidense señala que, a partir de un análisis preliminar de las primeras imágenes disponibles, el asteroide parece ser más grande de lo estimado originalmente, de unos 8 kilómetros de largo y 3,5 kilómetros en el punto más ancho.

No obstante, señala que, en esta primera serie de imágenes de alta resolución obtenidas por la nave espacial no tripulada no se aprecia el asteroide en su totalidad, ya que es mayor que el campo de visión del instrumento utilizado. «El equipo tardará hasta una semana en descargar el resto de los datos del encuentro desde la nave espacial; este conjunto de datos proporcionará una imagen más completa de la forma general del asteroide», concluye la NASA.