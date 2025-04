La Paz: Por anuncio de paro, la venta de pasajes en la terminal es condicional

Algunos sectores indicaron que no acatarán el paro.

Video: RTP

eju.tv

Con un paro nacional anunciado, la población empieza a tomar sus previsiones para los viajes que debe realizar, en la terminal de La Paz las empresas venden los pasajes de manera condicional.

Luego de que los transportistas ratificaran el paro nacional en protesta por la falta de carburantes, la preocupación de las personas que deben realizar viajes terrestres acrecienta, por el momento tránsito no lanzó ninguna instrucción de que se suspendan las ventas de pasajes, por lo que las empresas de buses en la terminal de La Paz continúa vendiendo pasajes de manera condicional.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El día de ayer el Gobierno cedió a uno de los pedidos de los transportistas, que era la destitución del presidente de la ABC y posesionaron de manera interina a Julián Toledo. Sin embargo, también exigen la destitución del presidente de YPFB y del viceministro Silva.

Por otra parte, desde la terminal de El Alto, señalaron que debido a que tránsito no emitió ninguna información, no saben si el día de mañana atenderán con normalidad o no, hoy las salidas son normales.

La Federación Andina de Choferes Primero de Mayo señaló que no acatará este paro convocado a nivel nacional, al igual que los transportistas en Santa Cruz, señalaron que no pueden perjudicar a la población cruceña con un paro teniendo en cuenta las inundaciones que afectan económicamente a la población.