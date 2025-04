Lecheros de Santa Cruz sufren caída de producción y piden reunión con dos ministros

El sector desconoce al viceministro Luis Siles y se declara en emergencia por la crisis que atraviesa.

La Federación Departamental de Productores de Leche de Santa Cruz (Fedeple) alertaron este jueves de la caída en la producción del alimento y demandaron una reunión con dos ministros de Estado, luego de desconocer la autoridad del viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles.

«Lo quiero ver al Gobierno nuevamente importando cuando falte la leche, es responsabilidad de ellos, ya no es de nosotros; fíjense los volúmenes, nosotros como federación producíamos 350.000 litros, ahora estamos en 245.000, hay menos volúmenes de leche», manifestó el presidente de Fedeple, Eduardo Ciribián Vaca Díez.

El sector lechero expresó este jueves su «profunda preocupación y molestia» ante la que consideran una crítica situación que atraviesa el sector, que sostuvo varias reuniones con Siles, pero sin resultados.

«Consideramos que el viceministro Luis Siles no es un interlocutor válido, por lo que convocamos a los ministros de Desarrollo Productivo, Zenón Mamani, y de Desarrollo Rural, Yamil Flores, para que den la respuesta al sector productivo», solicitó Ciribián.

Fedeple convocó mañana a una asamblea general de emergencia a realizarse desde las nueve de la mañana, en Warnes, para tomar posición sobre la situación del sector, que reclama que el Gobierno libere el precio de la leche.

«Es preocupante, ya no es responsabilidad de nosotros si es que no hay producción de leche, la caída de la producción nacional es constante, el sector ya no aguanta y el productor reclama por el precio de la leche», indicó el titular del sector lechero.