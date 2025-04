Sesión en vivo: Legisladores califican de «flojo» a Choquehuanca y reclaman el alza de precios de los productos de la canasta familiar

Sin embargo, las críticas no cesaron, debido a que el diputado evista Renán Cabezas arremetió contra Choquehuanca, acusándolo de falta de liderazgo y señalando que el Gobierno construyó un régimen totalitario a través de “sobornos y tráfico de influencias”.

El pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sesiona en esta jornada, donde previo al ingreso del tratamiento de proyectos de ley, entre ellos, un crédito de reposición de la agencia de cooperación japonesa (Jica) por 100 millones de dólares. En la sesión donde abunda los reclamos contra el presidente nato de la ALP, David Choquehuanca, a quien un legislador lo calificó de “flojo” y otros lo cuestionaron por la falta de sesiones, el incremento en el costo de la canasta familiar y hasta la escasez de combustibles que se registra en Bolivia.

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Delia Arancibia, se dirigió directamente a Choquehuanca, señalando que no lo veía en la Asamblea desde hace casi siete meses. “No se sesiona, no se trabaja. Jilata Choquehuanca, todo lo que se hace y se dice no se puede mentir más. La canasta familiar ya no alcanza, la olla tiene que llenarse con todos los ingredientes”, expresó la legisladora, evidenciando la preocupación de la gente ante el aumento de los precios.

Arancibia también cuestionó el destino de los 75 millones de dólares aprobados recientemente para enfrentar el cambio climático, destacando que ese dinero debería utilizarse para mitigar pérdidas agrícolas causadas por fenómenos naturales como granizadas, lluvias e inundaciones. La diputada enfatizó que teme que dichos recursos sean destinados a otros gastos, como la compra de carburantes, en lugar de apoyar directamente a las regiones afectadas.

Sin embargo, las críticas no cesaron, debido a que el diputado evista Renán Cabezas arremetió contra Choquehuanca, acusándolo de falta de liderazgo y señalando que el Gobierno construyó un régimen totalitario a través de “sobornos y tráfico de influencias”. “Usted es un flojo, hace cuánto que no sesionamos. Si fuera tan importante esta ley, ¿por qué la anterior semana no convocó a sesión plenaria?”, reclamó Cabezas, lo que ocasionó que se le corte la palabra, en el que Choquehuanca arguyó que ya se cumplió el tiempo asignado para su intervención.

A su vez, la diputada María Elena Ortega (CC) denunció que actualmente hay ingobernabilidad en el país y en la propia ALP, donde “nadie se respeta”. Ortega manifestó su preocupación por el aumento de la pobreza y criticó la aprobación de créditos externos sin un impacto visible en las poblaciones más necesitadas. “El pueblo muere de hambre, el dinero ya no alcanza. Mientras más créditos aprobamos, más pobres estamos”, lamentó la parlamentaria.

De esa manera se continúa reclamando a Choquehuanca a quien incluso lo cuestionaron por no pronunciarse sobre temas de relevancia, en una sesión que se desarrolla en este momento.