Loza niega ser socio de cooperativa acusada de explosión en Yani: «Qué culpa tengo si algunos mineros son amigos»

El senador evista reconoció que jugó fútbol con algunos cooperativistas, pero desmintió que tiene inversiones en el sector minero.

eju.tv / Video: RKC

El senador evista Leonardo Loza negó este martes ser socio, accionista o tener inversiones en la Cooperativa 3 de Mayo, señalada como causante del atentado con explosivos en el cantón Yani, donde cinco personas perdieron la vida.

«Sí, escuché no sólo ahora, creo que desde el año pasado una señora, no me ubico muy bien, anda diciendo que yo soy el culpable, que hago pelear, que soy socio, en fin, son cosas, para nada, yo qué culpa tengo si algunos mineros son amigos, jugamos fútbol, intercambiamos alguna vez un guardatojo«, declaró Loza a la prensa.

La madrugada del jueves 3 de abril, una potente detonación en el campamento minero Hijos de Ingenio, ubicado en el cantón minero de Sorata, causó la muerte de cinco personas. Las familias de las víctimas apuntaron a la Cooperativa 3 de Mayo de estar detrás del atentado y, además, comenzó a circular la versión que Loza es accionista de esa empresa.

«Si intercambiamos alguna vez un guardatojo, ¿por eso voy a ser socio?, ¿por eso voy a hacer pelear? Imposible, falso, mentira, me gustaría que lo demuestren con documentación si somos socios de esa cooperativa minera, absolutamente falso, a veces hacen reír con ese tipo de versiones», respondió el legislador del ala radical del MAS.

Por el ataque en Yani hay una persona aprehendida y con detención domiciliaria, debido a las lesiones que sufrió al presuntamente activar el artefacto explosivo que, además de las muertes, ocasionó cuantiosas pérdidas materiales.