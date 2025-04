“Me juzgaron, torturaron y condenaron al antojo y orden del prófugo del Chapare”: Añez enumera a los impulsores del juicio ordinario

La expresidenta del Gobierno de transición se refirió al reciente fallo de un tribunal de La Paz que envió el caso EBA para trámite de juicio de responsabilidades.

[Foto J. Añez.] / Al centro, Jeanine Añez junto con sus abogados de defensa legal.

Fuente: UNITEL “Ni odio, ni pena, ni perdón: Justicia”. Así, la expresidenta Jeanine Añez ha reaccionado a las decisión de un tribunal de La Paz que anuló el proceso ordinario por el caso EBA y los derivó a la Fiscalía para su trámite como juicio de responsabilidades. eju.tv





En ese contexto, ha identificado a los presuntos impulsores de que los casos que enfrenta se diluciden en la vía ordinaria y no en un juicio de responsabilidades como sucede en el caso de los expresidentes.

Uno de ellos, según la exgobernante, es Evo Morales, quien está atrincherado en el trópico de Cochabamba para evitar su aprehensión por un caso de trata de personas en el que estaba involucrada una menor de edad con quien supuestamente procreó una hija cuando era presidente.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En el texto se establece que “la Constitución boliviana la usaron y la abusaron para castigar a la oposición, para retener a Jeanine Añez como un trofeo político con el cual ensañarse y que el pueblo boliviano olvide que cometieron fraude, que renunciaron y se fugaron, que abandonaron el país en medio de un caos de violencia promovido por el jefe de los cocaleros del Chapare”.

“Me juzgaron, me torturaron, me condenaron al antojo y orden confesa del prófugo del Chapare, por la vía ordinaria”, señaló la exmandataria del Gobierno de transición.

Aseguró que es y será “expresidenta de Bolivia” pese a los supuestos promotores de sus procesos, a quienes citó con nombre y apellido.

“Por MAS que el régimen de Luis Arce Catacora, Eduardo del Castillo, Wilfredo Chávez, Iván Lima Magne, Jhonny Aguilera, Andrónico Rodríguez, Juan Lanchipa, Paul Franco Zamora, Olvis Egüez Oliva, Ricardo Torres Echalar y Evo Morales, entre otros responsables, me han quitado 1.481 días de vida en libertad”, señaló.

Añez denunció que estas personas promovieron su “secuestro” y traslado “a 4.000 metros de altura a un penal de máxima seguridad, atribuyéndome delitos que no cometí, despojándome de cualquier posibilidad de defensa jurídica frente a resoluciones y condenas políticas, convirtiéndose en asesinos del debido proceso, de las garantías y prerrogativas constitucionales y de todos mis derechos”.

“Fui, soy y seré ex Presidente de Bolivia. Así lo reconoció hoy el tribunal que sabe que la injusticia también acarrea responsabilidad”. señaló Añez en una publicación en sus cuentas de redes sociales.

En el inicio de su texto, la expresidenta señaló que “las condenas judiciales a los presos políticos terminan mal para los verdugos”.

Añez está recluida en el penal de Miraflores de La Paz, donde cumple una sentencia de 10 años de cárcel en el caso Golpe II por su asunción a la Presidencia en 2019, pero además enfrenta otros procesos, entre ellos las muertes por Senkata y Sacaba.

Fuente: UNITEL