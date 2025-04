Melgar asegura que el presupuesto «no afecta» y que en la cancha se juega «once contra once»

El volante de Bolívar se refirió a la diferencia de presupuesto que existe entre su club y Palmeiras, rival de la academia este jueves por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Pedro Rivero de Ugarte





Fuente: eldeber.com.bo

Carlos Melgar, mejor conocido como ‘Tonino’, habló en conferencia de prensa este martes y prefirió no referirse a la diferencia abismal que existe entre el presupuesto de su club, Bolívar, y el de Palmeiras, rival de la academia este jueves en la Copa Libertadores.

Un periodista le consultó a Melgar qué opinión le merecía el posteo que había hecho hace algunos días Marcelo Claure, presidente de la entidad celeste, quien afirmó: “Un equipo con un presupuesto de $us 8 millones puede competir contra un equipo con un presupuesto de $us 260 millones. Solo Bolívar puede lograr una hazaña así”, escribió sobre los 252 millones de diferencia entre ambos planteles.

Melgar no quiso dar muchos detalles y respondió de forma contundente que “el presupuesto no va a afectar, en la cancha somos once contra once, es lo de menos. Nosotros no hablamos de eso, en la cancha las cosas son totalmente distintas”.

Asimismo, el ex Oriente Petrolero y Wilstermann declaró que el partido ante Palmeiras será clave, pero no decisivo para determinar la clasificación a los octavos de final de la Copa.

“Es un partido clave, pero que no da la clasificación. Hay que ganar los tres puntos porque jugamos en casa. No sé si será el de la clasificación, pero es clave”, repitió.

Por su parte, Jairo Quinteros también participó en la conferencia y aseguró que el partido contra el cuadro brasileño se definirá a través de los pequeños detalles y cometiendo la menor cantidad de errores.

“Sabemos la repercusión que tendrá el lance ante Palmeiras y estos juegos se definen en pequeños detalles que marcan la diferencia y cometiendo los mínimos errores posibles”, finalizó Quinteros.

El partido, correspondiente a la tercera fecha del Grupo G, se pondrá en marcha a las 18:00 en el estadio Hernando Siles de La Paz. Un triunfo le permitirá a la academia alcanzar a su rival de turno en el primer lugar. Con tres puntos, Bolívar es segundo, fruto de una derrota y una victoria.