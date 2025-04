“Tuve algunas dificultades con las oportunidades allí (Santos). Desafortunadamente, no pude tener una buena secuencia de partidos ”, reflexionó Terceros sobre su paso por el equipo paulista.

Miguelito jugará esta temporada a préstamo en América MG, cedido por el Santos de Neymar. El jugador boliviano comentó que no tuvo un buen rendimiento en el ‘Peixe’ y ese motivo le pasó factura para no tener más oportunidades.

𝗠𝗜𝗚𝗨𝗘𝗟𝗜𝗧𝗢 𝗔𝗣𝗥𝗘𝗦𝗘𝗡𝗧𝗔𝗗𝗢! 😄🇧🇴

Com a presença da imprensa no CT Lanna Drumond, o novo camisa 7 do Coelho foi apresentado oficialmente pelo Diretor de Futebol, Fred Cascardo, e não escondeu a felicidade em defender a Armadura Americana!

