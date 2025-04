Ministro dice que no se justifica que los productos agropecuarios equiparen sus precios al dólar internacional

Bolivia atraviesa una crisis inflacionaria desde que los dólares comenzaron a escasear en 2023 y a restringirse en el mercado nacional. El Gobierno admitió en varias oportunidades que la baja producción de gas ocasionó que las divisas ya no lleguen al país.

Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores.

Fuente: ANF / La Paz

Ante el evidente aumento de precios por la inflación, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, dijo que no se justifica que los productos agropecuarios estén dejando de lado el valor de la moneda nacional y equiparen sus precios al dólar internacional o del mercado negro.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El país atraviesa una crisis inflacionaria desde que los dólares comenzaron a escasear en 2023 y a restringirse en el mercado nacional. El Gobierno admitió en varias oportunidades que la baja producción de gas ocasionó que las divisas ya no lleguen al país.

Sumado a eso, el Ejecutivo y sus dirigentes sindicales afines decidieron anunciar el incremento salarial para este año. Eso provocó en los últimos días una acelerada pérdida del valor adquisitivo de la moneda nacional frente al dólar.

“Hay subvención en varios productos agrícolas y pecuarios, así que no es nuestra realidad. Evidentemente, se puede hacer comparaciones, pero no se aplica a nuestra realidad. Los productores que pretenden subir el precio de sus productos, equilibrar al dólar internacional o al dólar paralelo no se justifica, porque nosotros tenemos subvención a los hidrocarburos y otros incentivos en la producción”, dijo el ministro de Desarrollo Rural.

Los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) aplicaron en los últimos 20 años un modelo basado en subvenciones para camuflar el incremento de los precios de la canasta familiar. Al ya no existir recursos económicos, ese método comenzó a mostrar la fragilidad de la economía nacional, que era dependiente ampliamente de la renta estatal.

Expertos indican que en los 20 años de gobierno del MAS ingresaron al rededor de 100.000 millones de dólares al país, pero el último reporte de las Reservas Internacionales refleja un nivel de 2.300 millones de dólares.