Monseñor Leigue en Domingo de Ramos: «No podemos dividirnos, somos personas de fe y ciudadanos de este país»

Miles de feligreses acuden a los templos con ramos de palmas en las manos para iniciar la semana más importante para la Iglesia católica

«No podemos dividirnos, somos personas de fe y ciudadanos de este país», dijo monseñor René Leigue, arzobispo de Santa Cruz, que estuvo a cargo de la homilía en el Domingo de Ramos, desde la Basílica Menor de San Lorenzo. Así como en la catedral, los feligreses acudieron a los templos católicos con sus ramos de palma en manos para iniciar la semana más importante de los cristianos.

«La injusticia que él (Cristo) vivió, se sigue viviendo hoy en día. Escuchamos que Jesús fue acusado de cosas que él no hizo. Inventando cosas y las autoridades se dejaron llevar por las cosas negativas que decían de Jesús. Había gente que no quería ver a Jesús, pedía que muera, pero por qué, cuál es el motivo, creo que ni ellos mismos sabían. Pero pedían que muera y sea liberado Barrabás, cuando este último era una persona de mala vida y por eso estaba en la cárcel», reflexionó el líder religioso.

Luego, hizo la reflexión, de que eso era en tiempos de tiempos de Jesús, «pero hoy en día cómo estamos, ¿hemos superado eso? Semana Santa es una semana para meditar, para reflexionar, para mirarnos nosotros mismos, a lo mejor somos nosotros los que estamos adelante, pero a veces por ciertas cosas niego mi fe y niego a Dios».

Ser una persona de fe y ciudadano

Según monseñor Leigue, «no podemos dividirnos, somos personas de fe y ciudadanos de este país, por tanto tengo responsabilidades. No podemos dividirnos, no podemos decir que por ser persona de fe no puedo hacer esto u otro. Somos la misma persona», remarcó.

Para Leigue, «eso es lo que le pasa a este grupo, que acusa, pero que se arrepiente después de que murió. ¿No se podía pensar (que era inocente) eso antes? Solo cuando pasan las cosas recién se dan cuenta» dijo y agregó que para eso es esta semana, para reflexionar y pedir perdón, porque hay momentos en los que se piensa mal y se dice cosas de otras personas aún en público, frente a los medios y alguien queda marcado, incluso siendo inocente como Jesús. Eso es lo que no tenemos que hacer, no caer en esto».

Semana Santa

Este Domingo de Ramos se viene cargado de celebraciones eucarísticas. Se celebrarán cinco misas en la catedral cruceña. La primera a las 7:00, con la bendición de los ramos en el atrio de la Catedral.

En la misma jornada también se celebrarán misas en los siguientes horarios: 9:30, 11:30, 18:00 y 19:30. En todas habrá bendición de ramos.