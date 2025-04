Mucarzel arremete contra Jhonny Fernández: «Sos lo peor que le pudo pasar a Santa Cruz»

Silvana Mucarzel, tras que el TSE aprobara denuncia de UCS contra presidenta del Concejo por presunto transfugio, lanzó duras críticas contra el alcalde Jhonny Fernández

Santa Cruz.- Silvana Mucarzel, tras que el TSE aprobara denuncia de UCS contra presidenta del Concejo por presunto transfugio, lanzó duras críticas contra el alcalde Jhonny Fernández, acusándolo de traicionar al pueblo cruceño y de buscar el poder a toda costa. En un mensaje cargado de reproches, Mucarzel le recordó al alcalde su falta de compromiso con la ciudad y su abandono de los principios por los que ella inicialmente lo apoyó. «Nos utilizaste», afirmó, al tiempo que hizo un llamado a la reflexión, advirtiendo que Santa Cruz y Bolivia merecen algo mejor.»Sos lo peor que le pudo pasar a Santa Cruz!

¿Qué te hizo este pueblo para que lo odies tanto? Lo saqueaste, abusaste de la gente que te brindó el apoyo, cuando accediste al poder te olvidaste de la gente que te brindó el apoyo. Traicionaste a un pueblo noble. ¡Y nos utilizaste! ¡Nuestro único pecado fue creer que querías hacer las cosas bien!

Nos mostraste dibujitos de una ciudad hermosa, dijiste que querías dejar a Santa Cruz como un Miami en pequeño. Por eso decidí apoyarte; por eso me animé a levantar la mano, aunque todo mi círculo me decía que no sea ilusa. Es que creí en tu supuesto amor por esta tierra.

Al pasar el tiempo, vi que todo era mentira, que todo lo tuyo era en busca de interés y poder. Entonces decidí, por principios y valores, no ser parte de tanto abuso y podredumbre. ¡Lo único que quería y quiero es hacer las cosas bien! Nunca fui parte de tu rosca. ¡Sabías que era un peligro porque no podías comprar mis valores, ni mis principios!

¡No podías comprarme, por eso hiciste lo imposible para que no fuera la Presidente de la Legislatura 2024-2025 ! E intentaste hacerme boicot.

Pero la voy a pelear. No me voy a quedar con los brazos cruzados. Hago un llamado a la reflexión, sé que Santa Cruz y Bolivia merecen algo mejor. Vuelvo a recalcar, no se metan a la política si sus intereses personales están por encima del amor de su tierra.

Háganse a un lado y no le hagan más daño a esta ciudad y a esta nación. ¡Los valores y principios no se negocian!! Arriba cruceños. ¡Hagamos historia!

Ahora te crees presidenciable, ¡no sé quién está más cuerdo si vos o la gente que te rodea y te hace creer que podés llegar a ser presidente, aplauden como focas por temor a que se los boten del cargo! Pero eso tiene un final, pronto. Sabes que no hicimos transfugio, ¡no nos inscribimos a otro partido! ¡Tengo más ovarios que vos y eso te duele porque no te gustan que te hagan sombra poco hombre!», escribió en su cuenta de Facebook.