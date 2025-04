Mucarzel: “Tenemos un municipio en indefensión”

Santa Cruz. Hay calles abiertas en los predios avasallados.

Deisy Ortiz Duran

La presidenta del Concejo Municipal, Silvana Mucarzel, rechazó las declaraciones del vocero del Ejecutivo municipal, quien indicó la inspección donde fueron agredidos los ediles fue “show político”.

“Tenemos un municipio en absoluta indefensión legal, que está llevando a una crítica situación de despojo de nuestros bienes públicos. Los cruceños estamos siendo testigos de un acelerado e inminente despojo de su patrimonio. No se trata solo de esta área, sino también del Mutualista, del Cordón Ecológico, de la calle en barrio Faremafu, etc”, recalcó.

Por su lado, el concejal Israel Alcócer responsabilizó al alcalde Jhonny Fernández por la agresión que sufrieron. Según él, la Guardia Municipal recibió la orden de retirarse antes del ingreso de los concejales al terreno, lo que dejó a la comitiva sin resguardo.

Alcócer explicó que la inspección estaba prevista desde hace una semana y que, como manda el reglamento, enviaron notas al Ejecutivo y a la Policía para solicitar seguridad. Sin embargo, al llegar al lugar, se encontraron con que solo había cinco gendarmes, quienes se retiraron antes del ingreso.

Al respecto, el alcalde dijo que hay procedimientos para estas inspecciones. “Si vemos que hay personas agresivas o que están con algún armamento, siempre es bueno el apoyo de la Policía, porque esa es su labor. Los gendarmes no son para eso, son custodia, van a persuadir y notificar, pero no a aprehender, esa no es su competencia”, indicó, al señalar que se siguen procesos judiciales por avasallamiento de estos predios que son de uso público.

Después de los incidentes del lunes, el vocero de la Alcaldía, Bernardo Montenegro, calificó de show político la inspección de los concejales.

“Fue un show político, porque estaban (los concejales) conscientes de que no había condiciones de seguridad para entrar. Está el jefe de la Guardia Municipal, quien en persona les informó que esa gente estaba en una actitud beligerante, no había acompañamiento policial y se recomendaba no hacer la inspección. Haciendo caso omiso, decidieron ingresar de manera irresponsable”, indicó.

De acuerdo con Montenegro, el Ejecutivo viene haciendo las gestiones para recuperar dicho terreno y, prueba de ello, es que se los ha desalojado tres veces. “Hay dos procesos, uno por falsedad y otro, por avasallamiento”, apuntó a tiempo de revelar que el último está para apertura de juicio.

Por su parte, Melisa Muñoz, que vive en lugar, señaló que se mantienen en vigilia porque circulan rumores de que irán a desalojarlos por la fuerza. Pide protección de la Policía y de otras instituciones.

Diferencias por el curul

Sobre la decisión de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) de apartarla del curul, al igual que al concejal Alcócer, la presidenta del Concejo Municipal explicó que presentó un par de recursos ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que registró la denuncia presentada por el partido de Fernández.

A su criterio, UCS vulnera una serie de preceptos y principios constitucionales, como el debido proceso y el derecho a la defensa.

“Hemos enviado un recurso de revisión y una acción de inconstitucionalidad al TSE, que deben ser tratados en sala plena. Y, por supuesto, existen otros recursos para dar una larga batalla a quienes les incomoda la fiscalización y creen que Santa Cruz de la Sierra es de su propiedad”, recalcó.

Dijo que la acusación de transfugio “cae en saco roto” porque no es militante de otro partido o agrupación. “No nos hemos inscrito en ninguna organización política y tampoco hemos sido parte de manifestaciones políticas de manera pública”, respondió.

Por su lado, Alcócer cree que intentan sacarlo de su curul para evitar la fiscalización.

“Pretenden sacarnos del Concejo para aprobar leyes que hagan legal lo ilegal. Hemos frenado normas que buscaban entregar bienes públicos a privados. Por eso somos la piedra en el zapato del alcalde”, aseguró.

Mientras tanto, UCS reclama el curul de ambos concejales y pide que asuman los suplentes.

Sobre el tema

Lola Terrazas

Fue la más afectada y presentaron una denuncia por intento de homicidio y lesiones graves y leves. En el marco de los procedimientos, este martes se realizó la valoración psicológica de la concejala en la Unidad e Víctimas Especiales. Esperan que comiencen con las citaciones para que los autores de las agresiones sean sancionados.