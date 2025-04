Nacional Potosí inicia nueva travesía ante Independiente (18:00)

Fuente: lostiempos.com

El Ranchoguitarra, representante boliviano en los últimos años en certámenes Conmebol, será el primero en disputar la fase de grupos de este evento, ya que GV San José jugará este jueves (18:00) ante Unión Española en el estadio Hernando Siles de La Paz (grupo F).

La previa

En medio de una importante expectativa, el elenco de la Villa Imperial buscará hacer historia en el temido reducto potosino, un tema tratado con bastante frecuencia en la prensa internacional.

Los dirigidos por César Vigevani tendrán el siguiente once: Saidt Mustafá; Óscar Baldomar, Leonardo Montenegro, Santiago Echeverría, Diego Hoyos; Saúl Torres, Saulo Guerra, Andrés Torrico, Dubán Palacios, Víctor Ábrego y Martín Prost.

Por su parte, Independiente, bajo la conducción técnica del DT Julio Vaccari formará con: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Santiago Valdez, Álvaro Angulo, Felipe Loyola, Iván Marcone, Luciano Cabral: Santiago Hidalgo, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel.

Edina Alves (BRA) será la jueza principal de este duelo en Potosí.

En otros partidos programados para hoy juegan (hora boliviana): Unión de Santa Fe vs Cruzeiro, Boston River vs Guaraní, Iquique vs Caracas FC, a las 18:00; Cienciano vs Atlétic Mineiro y Once Caldas vs Fluminense, 20:30.