«Nadie envía mensajes con planes de guerra»: Jefe del Pentágono responde a acusaciones en su contra

Fuente: https://actualidad.rt.com

Nadie envía información que contiene datos vinculados a planes de guerra por mensajes de texto, declaró este martes el secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, ante varias acusaciones sobre la supuesta filtración de datos críticos para la seguridad nacional del país y los llamamientos a que dimita.

En declaraciones en Fox News, Hegseth reiteró que las acusaciones en su contra no tienen ninguna base, ya que en el Departamento de Defensa toman en serio la clasificación de la información y, en otros casos, realizan investigaciones exhaustivas para prevenir todas las filtraciones.

«Lo he dicho en repetidas ocasiones: nadie envía planes de guerra por mensajes de texto. ¿Y saben por qué lo digo? Porque estoy en las entrañas del Pentágono todos los días», aseveró Hegseth. «Hace solo 10 minutos que he estado revisando planes de guerra actuales sobre asuntos en curso o pendientes que están por ocurrir. Porque eso ocurre regularmente en los sistemas clasificados. Ese es mi trabajo», sostuvo el alto cargo.

En este sentido, mencionó que los datos filtrados a través de la aplicación Signal fueron informales y no tuvieron nada que ver con la información clasificada. «Lo que se compartió a través de Signal, entonces y ahora, como sea que lo caractericen, fueron coordinaciones informales y no clasificadas […]. Eso es lo que he dicho desde el principio», enfatizó.

«Al principio, fueron reporteros de izquierda de [la revista] The Atlantic quienes se hicieron con el control y luego quisieron crearle problemas al presidente [Donald Trump]», expresó, refiriéndose al caso con un chat de varios funcionarios clave de EE.UU. al que accedió el redactor en jefe de ese medio. «De esto se trata, de intentar atacar al presidente Trump y su agenda», expresó.

En la misma línea, aseguró que, a través de una investigación, se supo que algunas personas no han cumplido con los protocolos del Pentágono que deben ser acatados, por lo que han sido despedidas. «Las personas que filtraban información […] ahora intentan filtrar y sabotear la agenda del presidente y lo que estamos haciendo. Y eso es lamentable«, manifestó.

Pete Hegseth ahora se encuentra bajo una fuerte lluvia de críticas provocadas por el hecho de haber compartido detalles sobre ataques aéreos de EE.UU. contra Yemen con terceros, incluidos miembros de su familia. No obstante, todavía goza del respaldo del mandatario estadounidense, quien «apoya firmemente» al secretario de Defensa.