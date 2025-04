“No tiene club, no está jugando”, remarca Villegas, que zanja el tema Martins y una posible convocatoria

En el último tiempo surgieron voces que marcaban un posible retorno del exgoleador a la selección boliviana, sin embargo, el seleccionador fue claro sobre esta posibilidad

Fuente: Unitel

¿Quién le abrió las puertas para un posible retorno a Marcelo Martins? “Desconozco”, dijo Óscar Villegas, técnico de la selección boliviana que catalogó de “buenas intenciones” la posibilidad de una posible convocatoria del exgoleador a la Verde.

“Yo tengo que basarme en la realidad, no puedo estar suponiendo cosas, la realidad es que Marcelo no tiene club, no está jugando, y yo convoco jugadores en actividad”, manifestó el estratega este lunes, en entrevista con La Revista de UNITEL.

Con ello, Villegas zanjó el tema al remarcar que aún si Martins consigue equipo y retorna a las canchas -lleva más de un año retirado- lo cierto es que debe estar al nivel de una selección para ser tomado en cuenta.

“Lo que pasa es que es una selección y requiere jugadores que estén jugando en algún club, sino no estaría yo seleccionando. Necesito verlo en partidos para poder ver su nivel”, dijo el entrenador.

Mira la entrevista completa en la que Villegas no solo habla del exgoleador, sino también de la actual coyuntura del fútbol boliviano y la clasificación de la sub 17 al Mundial.