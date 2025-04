Nuevo presidente del Concejo paceño: «Se realizó la elección como corresponde»

Lucio Quispe afirmó que su elección como presidente del Concejo es totalmente legal, además negó que se trate de perjudicar al alcalde Iván Arias.

Milen Saavedra

Fuente: Red Uno/Que no me pierda

El nuevo presidente del Concejo Municipal de La Paz, Lucio Quispe, afirmó que «no necesitan» que el alcalde Iván Arias reconozca la nueva directiva, ya que son entes diferentes del Ejecutivo edil.

«Se cumplió todas las normas; la convocatoria de la anterior presidenta y se hizo la elección como corresponde. El jefe de bancada de la Alianza propuso a Oscar Sogliano, no alcanzó la mayoría, eran cuatro votos, tenemos que tener seis. Entonces, la concejal Lourdes Chambilla, que es de mi bancada, me propone, no sabía. Es totalmente legal porque es de mi bancada, de la mayoritaria», explicó Quispe en Que No Me Pierda.

Así, Quispe obtuvo la presidencia con apoyo de concejales del MAS. «Pienso que por la actitud que tiene el concejal Oscar Sogliano, no deja hablar, no respeta el diálogo, toma la palabra, impone sus cosas, más que todo la soberbia. Ahora, se ha respetado toda la legalidad correspondiente. La bancada del MAS ya no quería tener este estancamiento», agregó.

También comentó que se lo relacionó con la Csutcb, pero aclaró que se trata de un homónimo y tampoco está relacionado con el MAS.

«Soy el único concejal que no estuvo en otros partidos. No tengo colores políticos, entré por invitación del alcalde a la Alianza. La misión que tengo es de fiscalizar», aseveró.

Indicó que velará por la institucionalidad y respetará las normas, además de a los otros 11 concejales, sin buscar beneficios.

Respecto a la ley de tarifas, comentó que buscará la abrogación, un nuevo estudio de costos, diálogo con los transportistas y buscar evitar trameajes.

Negó rotundamente que haya intención de tumbar al alcalde.

«Yo personalmente le dije al alcalde que no quisiera estar en sus zapatos por la variedad de problemas que hay. Más al contrario, mis respetos. Que diga la justicia si realmente es un golpe. Lamentablemente están discriminando», agregó.