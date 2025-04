Oficial: Choferes no van al paro; alcalde Arias no publicará la ley del Concejo y el pasaje se mantiene en Bs 2,40 en La Paz

La dirigencia del transporte dijo que «gran parte de la población ya ha aceptado» la tarifa actual y señaló que si el sector va al paro daría validez a la ley promulgada por la presidenta del Concejo.

Los choferes de La Paz pueden estar tranquilos, el alcalde Iván Arias no publicará la Ley de Congelamiento de Tarifas que promulgó el jueves la presidenta del Concejo Municipal de La Paz, Lourdes Chambilla, en medio de una polémica sesión.

El dirigente de la Federación Chuquiago Marka, Santos Escalante, anunció que los choferes decidieron descartar el paro indefinido de actividades, aunque aprobaron el desacato de la ley para congelar pasajes y anular el incremento.

La directora de Asuntos Jurídicos de la comuna, Amparo Morales, calificó el procedimiento de Chambilla como irregular.

«El alcalde no va a publicar una ley ilegal, no va a publicar un acto irregular, no va a ser cómplice de actos delictivos que está cometiendo la concejala Lourdes Chambilla», afirmó en una conferencia de prensa.

La autoridad edil argumentó que la norma que establecía un pasaje de Bs 2 fue remitida al Ejecutivo edil, que tenía 10 días para revisarla y promulgarla.

El plazo venció el 22 de abril y la norma fue remitida en virtud a que no cumplía con los requisitos de votación que exige el Reglamento del Concejo Municipal puesto que únicamente hubo cinco votos para su aprobación.

Tarifa vigente

En ese marco, tal como lo anticipó el director de Gobernabilidad, Gonzalo Barrientos, Morales aseguró que la tarifa de Bs 2,40 aprobada por el alcalde Arias hace dos meses a través de una Resolución Ejecutiva está vigente.

«La tarifa vigente es la dispuesta por el alcalde porque es el único que tiene la atribución de incrementar la tarifa de transporte público y que ha sido realizada y efectuada mediante Resolución Ejecutiva No 119 que está vigente en nuestro municipio”, aseguró la autoridad.

Choferes

Escalante dijo que «gran parte de la población ya ha aceptado estas tarifas» y dijo que si el sector anuncia un paro daría validez a la norma aprobada por Chambilla.

«Pero estamos en emergencia, veremos cómo vamos estos días, no queremos llegar a la confrontación. Por el contrario, vamos a respetar la resolución del Ejecutivo (municipal) porque todos saben que la ley es ilegal», dijo en una entrevista en la red UNO.

«Ya estamos con una tarifa establecida», insistió.