Oriente mantiene una deuda con Riquelme que supera los $us 200.000

La dirigencia del club intenta llegar a un acuerdo con el delantero argentino para evitar que presente una demanda ante la FIFA. Según el jugador, en 2024 no cobró ni un solo mes.

La situación económica de Oriente Petrolero continúa siendo delicada. Una de las deudas que más preocupa a la dirigencia albiverde es la que se mantiene con el delantero argentino Marcos Riquelme, quien dejó el club a finales de 2024. Según el propio jugador, durante este año no recibió ni un solo pago, y además se le adeudan cuotas correspondientes a 2023. El monto total supera los 200.000 dólares.

La presidenta interina del club, Mary Cruz Aguilar, junto a su equipo de trabajo, se encuentra gestionando recursos para evitar complicaciones legales mayores. El objetivo es evitar que Riquelme recurra a instancias como la FIFA, lo que podría generar sanciones deportivas y económicas para Oriente.

“Se ha llegado a un acuerdo con varios jugadores, poco a poco van creyendo en la palabra del dirigente. Les estamos cumpliendo. El único con el que tenemos que llegar a un acuerdo es Marcos Riquelme”, declaró a El Deber Sports Gustavo Gutiérrez, secretario general de la institución.

Gutiérrez reconoció el alto monto que se le debe al exdelantero. “La deuda con Riquelme supera los 200 mil dólares. Estamos en negociaciones, hablando constantemente con él. Yo creo que en las próximas horas lo solucionamos”, añadió, confiado en que se alcanzará un acuerdo que evite una demanda formal.

Riquelme, que fue uno de los jugadores más importantes del equipo durante su paso por el club, ya había manifestado su malestar por la situación el año pasado, cuando aún formaba parte del plantel. “Lamentablemente tuve que vender mi auto y empezar a manejarme con el de mi esposa. Tuve que tirar un manotazo de ahogado porque la situación se estaba poniendo difícil”, expresó en su momento.

El atacante argentino también señaló que los gastos diarios se hacían insostenibles. “Uno, estando fuera de su país, tiene que alquilar donde vive, pagar el colegio de las hijas y enfrentarse a un montón de gastos. No me perdonan, no puedo decirle al que me alquila la casa que espere el pago porque el arreglo fue directamente conmigo”, explicó.

Antes de dejar la institución, Riquelme volvió a alzar la voz. “Es muy triste la situación. La deuda sigue creciendo y la situación no mejora. Conmigo es prácticamente todo este año. Hay jugadores que no han cobrado dos meses este 2024. Molesta que hayan salido dando fechas para pagar el sueldo cuando en realidad no terminaron cumpliendo”, sentenció el futbolista, que decidió no continuar en el club tras el cierre del año pasado.