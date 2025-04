Oriente: Se cayó lo de Martins y Arce

Ambos, experimentados jugadores, estaban en la órbita del albiverde; sin embargo, a último momento no se llegó a un acuerdo y la dirigencia no podrá inscribirlos en el sistema Comet.





Fuente: eldeber.com.bo

No se dará. La vuelta de Marcelo Martins y Juan Carlos Arce a Oriente Petrolero no será posible, luego de que, a último momento, se truncara la operación y se comunicara que ambos jugadores no podrán ser habilitados en el sistema Comet para competir en los torneos de la División Profesional.

La dirigencia de Oriente tenía la intención de inscribir a ambos jugadores a través de su equipo que milita en la Primera A de la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF), dado que aquel libro de pases recién cierra el lunes a las 23:59; sin embargo, cuando parecía estar todo ‘cocinado’, surgió un imprevisto a último momento que imposibilitó que ambas partes llegaran a un acuerdo.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Gustavo Gutiérrez, secretario general de Oriente, fue quien encabezó las gestiones y finalmente comunicó que no sería posible contar con los exfutbolistas de la selección nacional. Asimismo, resaltó que ya no se contratará a nadie más hasta que se abra el siguiente periodo de inscripción.

“Al final no habrá nada con ellos (Martins y Arce)”, le indicó Gutiérrez a El Deber Sports.

Martins, que hace un año decidió colgar los botines, tenía la intención de volver del retiro para vestir la camiseta de la selección boliviana en sus últimos cuatro partidos de Eliminatorias este año, y esto solo lo puede lograr con actividad y ritmo de competición en un club.

Por su parte, el ‘Conejo’, que militó hasta diciembre en Blooming, no había anunciado su retiro, pero sí estaba sin club. El experimentado atacante también debutó profesionalmente en Oriente y luego fue transferido al Corinthians de Brasil.

La dirigencia del club ahora centrará únicamente su mirada en solucionar los problemas económicos por los que atraviesa la entidad, y recién pondrá foco en contrataciones en el mercado de pases de junio.