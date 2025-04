Panaderos de Vallegrande duplican precio del horneado ante incremento de insumos

La dirigente recalcó que el aumento no se debe a un interés económico, sino a una realidad que los sobrepasa. “A la población pedirles disculpas, que no está en nuestras manos el poder elevar así porque es nuestro querer. Desde hace un mes vamos sufriendo este insumo. Vendemos un día, al día siguiente vamos a comprar y ya no nos alcanza”, explicó.

Según García, el precio del quintal de harina, uno de los principales componentes del pan, pasó de bordear los 160 bolivianos a 350 bolivianos. La lata de manteca también sufrió un drástico incremento, de 240 a 400 bolivianos.