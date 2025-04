Plazo para subsanar observaciones de alianzas vence el viernes

De cuatro alianzas políticas, solo una no presentó observaciones.

Por Boris Góngora

Fuente: La Razón

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi, informó este jueves que las observaciones realizadas a tres alianzas políticas son de “forma” y que el plazo para subsanarlas vence el viernes.

“Son observaciones que no están cumpliendo a cabalidad los seis requisitos que exige nuestro reglamento de conformación de alianzas políticas. Se los ha notificado el 22 de abril y tienen tres días para poder subsanar. Este plazo fenece el viernes 25 de abril”, señaló el vocal electoral a DTV.

Las alianzas políticas Libre, Unidad, La Fuerza del Pueblo y Libertad y Progreso ADN fueron observadas y deben subsanar los errores para continuar con el trámite de cara a las elecciones generales del 17 de agosto.

Entre las observaciones, el vocal Tahuichi indicó que la alianza Libre, por ejemplo, confundió la denominación de la sigla FRI (Frente de Revolución de Izquierda) y en el registro pusieron “FIR”.

El vocal del TSE indicó que las observaciones son de forma y no así de fondo. “En otros casos no han redactado cómo debería ser en cuanto al documento regulador. No se explicita las causales de extinción de la alianza política”, señaló.

La autoridad recalcó que, si hasta el viernes no se subsana las observaciones, no se habilitará a la alianza política.

“El partido político que intentó hacer esta alianza quedará en el intento y proseguirá como partido político. Es decir, participará en esta contienda electoral como partido político”, dijo.

De las cuatro alianzas inscritas ante el TSE, la Alianza Popular —conformada por el Movimiento Tercer Sistema (MTS), el Partido Socialista Revolucionario (PSR) y el Movimiento Autonomista de Trabajo y Esperanza (Mate)― no presentó observaciones.