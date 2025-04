Pofoma investiga a hombre por maltrato animal tras viralización de video en Achumani

La Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma) abrió un caso por tratos crueles contra un hombre que fue grabado agrediendo a su mascota en plena vía pública, en la zona de Achumani, en La Paz.

La Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma) abrió un caso por tratos crueles contra un hombre que fue grabado agrediendo a su mascota en plena vía pública, en la zona de Achumani, en La Paz.

“El día de ayer (lunes), la Dirección Departamental de Pofoma se constituyó en el lugar del hecho, realizamos el registro correspondiente y abrimos el caso por tratos crueles. Actualmente, el proceso ya está bajo conocimiento del Ministerio Público”, informó la directora de Pofoma, Rosemary Arévalo, a Brújula Digital.

El hecho se conoció luego de que, el lunes, circulara en redes sociales un video donde se observa a una persona golpeando a un bulldog inglés frente a una veterinaria. En las imágenes se ve cómo le jala de las patas traseras y le propina varios golpes en el lomo del animal.

Arévalo explicó que se están realizando actos investigativos para rescatar al can, realizar una valoración veterinaria y brindarle asistencia. Confirmó que el dueño del perro, identificado como J.L., fue denunciado por maltrato animal.

“Vamos a continuar el proceso hasta que se determine la sanción correspondiente, que en estos casos puede ser de cero a seis años de privación de libertad”, precisó.

El agresor pide disculpas

Tras la viralización del video y el rechazo generalizado en redes sociales —incluidas pintadas en la vivienda del presunto agresor—, el propietario del perro difundió un video donde pidió disculpas públicas y trató de explicar lo ocurrido.

Indicó que el incidente sucedió cuando llevó a su mascota al veterinario y, en la sala de espera, el animal defecó y lo manchó. Dijo que salió a la calle a limpiarlo, mientras lo reprendía.

“Simplemente trataba de limpiarlo mientras también lo reprendía. Estaba molesto con él. Me arrepiento muchísimo de haber hecho eso, no son maneras de educar a un cachorro. Eso no ocurrió antes y no volverá a pasar”, expresó.

Pidió disculpas a la ciudadanía y aseguró que su mascota es parte de su familia: “Duerme y almuerza conmigo”, afirmó.

