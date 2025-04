Por falta de dólares hubo problemas para empadronar a bolivianos en el exterior

Un vocal del TSE asegura que “ya se ha normalizado” el proceso de empadronamiento en el exterior

Edwin Condori





Fuente: eldeber.com.bo

En medio de quejas de algunos bolivianos en el exterior que atravesaron dificultades en su intento de empadronarse para participar en las elecciones generales del 17 de agosto, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) reconoció que hubo problemas y atribuyó el hecho a la escasez de dólares.

“Hemos tenido algunos problemas. Como efecto de no contar con la disponibilidad de divisas, no hemos podido hacer la contratación de personal en todos los países y lugares donde debemos contratar. Entonces, es probable que en algún lugar todavía no se haya hecho esa contratación, pero se va a atender en todas partes”, dijo el miércoles Óscar Hassenteufel, presidente del TSE.

El vocal del TSE, Gustavo Ávila, también ratificó que “se ha tardado en contratar al personal” y que “por eso hubo un retraso”.

Pero “ya se ha normalizado y estamos atendiendo a los ciudadanos. Se está coordinando con embajadas y consulados para planificar con ellos la hora de atención de los ciudadanos bolivianos”, aseguró Ávila.

Incluso, “la decisión que hemos tomado en Sala Plena es que, si es necesario que nuestras unidades se desplacen a otras ciudades o a otros países, lo vamos a determinar porque para nosotros el registro es importante”, continuó el vocal.

El empadronamiento masivo comenzó el pasado 18 de abril y, de acuerdo con lo establecido en el calendario electoral, concluirá el próximo 7 de mayo.

El presidente del TSE adelantó que “no se va a ampliar” el plazo, porque todavía hay tiempo para cumplir con ese trabajo.

“Hubo un pequeño retraso, pero ya está todo definido, la elección se va a realizar en 33 países y más de 100 ciudades. Los consulados están cooperando bien y si hay algún pequeño problema en algún lugar, va a ser resuelto rápidamente”, enfatizó Hassenteufel.