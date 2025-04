Presidenciable chileno propone no enviar “ni una gota” de gasolina a Bolivia si no acepta migrantes ilegales

Bolivia atraviesa por una crisis energética por falta de dólares para importar combustible. El puerto de Arica, Chile, es uno de los principales puntos de ingreso del carburante importado porque la compra por buques es una de las principales vías de abastecimiento para el país.

Fuente: ANF / La Paz

El candidato a la presidencia de Chile por el Partido De la Gente (PDG), Franco Parisi, sugirió no dejar pasar ni una gota de combustible a Bolivia si es que no acepta la reconducción de los migrantes ilegales; la medida sería empleada, si es que es electo, mediante un simple decreto.

“Si Bolivia no me acepta la reconducción de los migrantes ilegales no va a recibir una gota de petróleo o gasolina (…). Se impone una barrera arancelaria de no exportación de petróleo a Bolivia”, dijo Parisi anoche en un medio chileno.

El presidenciable chileno dijo que con la medida se busca que Chile tenga fronteras seguras, en referencia al problema por la migración ilegal que tiene el país trasandino.

En las elecciones del 2021, Parisi alcanzó el tercer lugar en la votación de la primera vuelta. Los dos primeros aspirantes se disputaron la presidencia en una segunda vuelta, donde el ganador fue Gabriel Boric.