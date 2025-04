Presidente interino del TSE: “No están en riesgo las elecciones generales”

El presidente en ejercicio del TSE manifestó que las medidas cautelares no afectan al proceso electoral que se lleva con normalidad. Sostuvo que debe existir un compromiso de los actores políticos y autoridades judiciales para no dañar el sistema democrático

El presidente en ejercicio del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, accedió a responder a unas consultas realizadas por EL DEBER, en medio de dos amparos constitucionales, presentados ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que buscan paralizar el proceso eleccionario del 17 de agosto.

— Se presentaron dos recursos constitucionales contra las elecciones. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Por el momento no hemos conocido formalmente dichos recursos, entendemos que hasta ahora fue presentado solamente uno, y lo que sabemos es a través de la prensa; sin embargo, estamos atentos primero a ver si son admitidos por la comisión de admisión del TCP y segundo si se dispone alguna medida cautelar. Pero como hemos manifestado antes sobre este tema, nos causa extrañeza que sean diputados o ex magistrados los que presenten estos recursos constitucionales cuando calendario electoral está en marcha y la ciudadanía está expectante.

— ¿Estos recursos pueden alterar el cronograma electoral y mover la fecha de las elecciones?

Por lo que sabemos del recurso abstracto, a través de la prensa, la medida cautelar no afecta al calendario electoral. Por tanto, la medida no debería afectar al desarrollo del proceso eleccionario. Las actividades del calendario electoral se llevan a cabo con total normalidad.

— ¿Este es el efecto de no haber blindado las elecciones, como pidió el TSE?

Hubo un acuerdo que fue suscrito por los poderes del Estado y las organizaciones políticas para aprobar ciertas leyes que resguarden el proceso, entre ellas está la ley que blinda el principio de preclusión. Lamentamos que hasta ahora no haya sido aprobada. Sin embargo, debe haber un compromiso con la democracia de parte de los actores políticos y de las autoridades judiciales para no dañar el sistema democrático; estos recursos son presentados por algunos actores políticos y ese debe ser un llamado de atención para la ciudadanía que vigila el proceso electoral.

— Con estos recursos constitucionales presentados ¿La democracia está en riesgo?

No creo que esté en riesgo el proceso electoral, debemos ser cautelosos y brindar certidumbre a la ciudadanía, así como existen desaciertos de algunos actores, existen muchos otros que procuran respaldar el sistema democrático. Por nuestra parte, desde el TSE extremaremos todas las medidas institucionales y constitucionales que estén a nuestro alcance para garantizar el sistema democrático.

— ¿Cómo se puede evitar que las elecciones sean perforadas con amparos constitucionales?

Mencionamos que la ley del principio de precaución es importante, pero insistimos en que los actores políticos estén a la altura de los desafíos que enfrenta nuestra democracia. Pero el TCP desempeñará un papel importante, confiamos que sus decisiones serán las más atinadas y resueltas en los tiempos más oportunos.

— El hecho que continúen algunos magistrados autoprorrogados del TCP ¿puede afectar al desarrollo de las elecciones?

Esperamos que no. En enero tuvimos una reunión con los 9 magistrados y en la oportunidad hubo un compromiso de no afectar el normal desarrollo de las elecciones.

Estamos conscientes en que existe desconfianza por los sucedido, pero no por ello debe repetirse, la ciudadanía espera acudir a las urnas el 17 de agosto para ejercer su legítimo derecho. Alguna dilación en el proceso sería realmente repudiada por la ciudadanía que espera votar para manifestar su visión de país.