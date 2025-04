Reportan que Irán advirtió a 6 países sobre ataques en su contra

Fuente: https://actualidad.rt.com

El Gobierno de Irán advirtió a sus vecinos, que poseen bases estadounidenses, que podrían convertirse en objetivos militares si apoyan a EE.UU. en los ataques contra el país. Las declaraciones fueron realizadas por un alto funcionario del Gobierno iraní, citado por Reuters, en respuesta a las demandas estadounidenses en medio de las tensiones entre ambas naciones.

Irán ya ha emitido avisos a Irak, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Catar, Turquía y Baréin de que cualquier apoyo a un ataque por parte de los Estados Unidos en su contra será considerado como un acto hostil.

Tal acto «tendrá graves consecuencias para ellos«, dijo la fuente bajo condición de anonimato, añadiendo que las Fuerzas Armadas de Irán estaban en alerta máxima, bajo orden del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí.

También recalcó que el Gobierno iraní rechaza la propuesta del presidente Donald Trump de conversaciones directas y prefiere continuar las negociaciones indirectas a través de Omán.

«Las conversaciones indirectas ofrecen una oportunidad para evaluar la seriedad de Washington sobre una solución política con Irán», dijo el funcionario.

Respuestas y negociación

Por su parte, los portavoces de los Gobiernos de Irak, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Baréin no emitieron respuestas inmediatas a las declaraciones. Turquía, por su parte, afirmó que no tenía conocimiento de ningún tipo de advertencia, mientras que Kuwait ha asegurado que no permitirá que se lleve a cabo ninguna acción agresiva contra otro país desde su territorio.

El funcionario afirmó que las negociaciones podrían incluir a mediadores omaníes, que se desplazarían entre las delegaciones de ambos países y que cree que en alrededor de 2 meses se podría llegar a un acuerdo.

A principios de marzo, Trump envió una carta al líder supremo iraní abogando por negociar un acuerdo nuclear. Más tarde, el presidente de EE.UU. amenazó al país persa con bombardeos «como nunca antes han visto» y «aranceles secundarios» si Teherán no llega a un acuerdo con Washington sobre su programa nuclear.