Ríos: “Transportar el gas era necesario para que no se oxiden los ductos”

Luego de que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) diera a conocer que Bolivia recibiría aproximadamente $us 200 millones anuales por el alquiler de ductos para importar el gas de Argentina hasta Brasil, el exministro de Hidrocarburos y analista energético, Álvaro Ríos afirmó que si bien este ingreso es ‘irracional’ fue necesario para mantener los ductos en funcionamiento, puesto que, advierte que en 2028 se los va a necesitar para importar gas natural en Bolivia.

“Es para llorar, porque de vender y exportar 6.200 millones de dólares al año nos estemos alegrando por un transporte que no va a llegar a 200 millones de dólares al año, porque el contrato es interrumpible, puesto que el comprador pude cortar el suministro en cualquier momento.

Ríos asegura que Argentina al no tener capacidad de transporte para la época de invierno, es posible que el suministro se corte en mayo y se reactive recién en septiembre.

“Los volúmenes son experimentales, exprimir 200 millones de dólares me parece no racional en estos momentos; el tránsito de gas había que hacerlo, no quedaba de otra (…) esto es lo único que le dará vida a nuestros ductos de aquí a tres años en adelante, porque sino se van a oxidar si no le damos algún uso, puesto que, la capacidad de producción de Bolivia en 2015 era 61 millones de metros cúbicos día, y este año (2025) vamos a acabar con 24 millones de metros cúbicos días y en 2028 vamos a importar gas natural porque no hay nueva producción en Bolivia en los próximos cuatro años”, explicó Ríos.

Desde esta perspectiva, el exministro de Hidrocarburos señaló que se debió aprobar una Ley de Hidrocarburos que fomente inversión y que incentive la inversión privada en Bolivia.