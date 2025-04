Santa Cruz: Denuncias elevan tensión en el Concejo en la antesala para elegir la nueva directiva

Se realizó la rendición de cuentas del Órgano Legislativo, pero los concejales ucesistas califican de ilegal las acciones de la presidenta Silvana Mucarzel. El Ejecutivo informó de una denuncia que involucra al concejal Israel Alcócer. La sesión para la elección será este viernes

Deisy Ortiz Duran

Fuente: eldeber.com.bo

A tres días de la sesión convocada para renovar la directiva del Concejo Municipal, se eleva la tensión con cruces de acusaciones. Este lunes se llevó adelante la rendición de cuentas en el órgano deliberante en medio de denuncias de irregularidades por parte de los ediles ucesistas, quienes aseguran que la presidenta Silvana Mucarzel y el concejal Israel Alcócer ya perdieron sus curules por transfugio político.

La presidenta del Concejo Municipal emitió este lunes la convocatoria para la sesión, donde pretende elegir a la directiva del órgano deliberante, prevista para el viernes 2 de mayo, a las 10:00. El orden del día señala como único punto la “elección anual de la directiva, legislatura 2025-2026”.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Por la mañana, el vocero del Gobierno Municipal, Bernardo Montenegro, informó que se sumaron a la denuncia contra el concejal Alcócer, quien resultó involucrado en un caso de supuesto uso indebido de influencias y concusión contra un subalcalde por supuestos cobros irregulares a un funcionario, que en su declaración exhibió las transferencias que realizaba mensualmente de Bs 1.200 a la cuenta del denunciado.

“Lo que llama profundamente la atención es que en la glosa de dichas transferencias se lee que es un aporte para el concejal Israel Alcócer. Esperamos que el Ministerio Público pueda avanzar con la celeridad necesaria, se cite a estas personas a declarar, se colecte estos elementos que son la prueba fundamental de estos delitos y se pueda establecer la verdad a la brevedad posible y las personas involucradas respondan a la justicia”, indicó el vocero.

Por su lado, el concejal Alcócer rechazó de inmediato las acusaciones y afirmó que el alcalde busca desacreditarlo. Según Alcócer, la denuncia es una represalia por el trabajo de fiscalización que viene realizando y por el tema de los curules.

Recordó que a fines del año pasado denunció irregularidades en el municipio, señalando a un exsubalcalde y a un exfuncionario por presuntos cobros ilegales en espacios públicos del Plan Tres Mil.

“Quiero rechazar enfáticamente estas acusaciones, no necesito hacer cobros a los funcionarios”, dijo.

Agregó que la situación por los curules ha trascendido el ámbito político y pasa a la persecución judicial en su contra.

Por su parte, el exsubalcalde denunciado por supuestas transferencias a Alcócer sostuvo que el dinero que recibió fue producto de un préstamo personal que le hizo a un funcionario, primero de Bs 200 y luego de Bs 1.000, y no entiende por qué en la glosa del comprobante colocaron el nombre del concejal.

Lío por los curules

Durante la rendición de cuentas del Concejo Municipal, los concejales de UCS, Miguel Fernández y Gabriela Garzón, llegaron hasta el edificio del Legislativo para reclamar por los curules, aunque no participaron de la sesión, al considerarla ilegal.

Garzón denunció que la convocatoria para la rendición de cuentas carece de validez, ya que, según la resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE), tanto Mucarzel como Alcócer dejaron de ser concejales.

Por su parte, Fernández también señaló que todas las actuaciones de Mucarzel como presidenta del Concejo son ilegales, porque ya no tiene su curul.

En respuesta, Mucarzel acusó a los concejales ucesistas de intentar boicotear una vez más la sesión, enviando a miembros de los controles sociales que responden a sus intereses, con el objetivo de evitar la fiscalización. Aseguró que la sesión se realizó en el marco de la normativa, que exige la presentación de un informe correspondiente al primer trimestre del año.

Desde el 9 de abril, tras la resolución de TSE que registró la determinación de la UCS de apartar a ambos concejales de su partido, los ediles ucesistas no participan de las sesiones. El 11 de abril, la reunión se tuvo que suspender por los incidentes. “Mi persona no va a avalar este tipo de acciones. Aquí hay certificaciones del Tribunal Supremo Electoral que señalan que estas personas ya no deben ocupar curules municipales”, afirmó entonces Fernández.

Mucarzel respondió que quedará constado en acta el “acoso político constante” por parte de Fernández. En consecuencia, y sin avanzar en el orden del día, declaró suspendida la sesión.

“Este acoso me impide ejercer mis funciones con normalidad”, dijo. Su colega, el concejal Manuel Saavedra, dejó constancia en el acta de que la sesión fue legalmente convocada. En otra ocasión los megáfonos impidieron el normal desarrollo de las sesiones.

Informe de gestión

La presidenta del Concejo, Silvana Mucarzel, destacó que este informe trata de ‘transparentar la gestión’. Asimismo, sostuvo que se ha logrado avanzar el 97% de las acciones programadas para el primer trimestre de este año.

Sesiones y presupuesto

De las 150 sesiones ordinarias programadas para esta gestión, 37 ya se han ejecutado. Asimismo, se ha previsto 15 audiencias públicas de las cuales 5 ya se han desarrollado. El Concejo tiene un presupuesto de Bs 54 millones, el mayor porcentaje está dirigido al pago de sueldos.