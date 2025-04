Santa Cruz: Rescatan a una adolescente de 14 años reportada como desaparecida

Fiscal Departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos Flores, informó hoy que mediante un trabajo coordinado con la Policía Boliviana se logró rescatar a una adolescente de 14 años, en un alojamiento de la avenida Piraí y tercer anillo, de la capital cruceña, donde también se encontró a otro menor de 17 años. La menor fue reportada como desaparecida por sus familiares el 29 de marzo del presente año.

“En cuanto se tomó conocimiento del hecho, de manera inmediata, el Ministerio Público en coordinación con la Policía se movilizó con la finalidad de poder encontrar a la menor. No importa si son con fines de lucro o no, sea de manera consentida o no, se actuará de manera inmediata ante cualquier hecho similar, porque el objetivo es promover la protección integral y reforzada de las niñas, niños y adolescentes como está plasmado en el plan operativo de nuestro Fiscal General del Estado, Roger Mariaca”, dijo Zeballos

Por su parte, el Fiscal asignado al caso, Mijael Cavero, informó que el sábado 29 de marzo del presente año, la menor de 14 años salió de su casa con rumbo a su instituto ubicado en la avenida Uruguay y calle Charcas; pero no retorno a su domicilio, desde eses día sus familiares iniciaron su búsqueda. Los compañeros de colegio de la adolescente informaron que la última vez que la vieron ella, estaba en compañía de su enamorado de 17 años en la zona del mercado Abasto.

La situación del joven de 17 años será analizada por el Fiscal asignado al caso, mientras tanto permanecerá en oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), al igual que el administrador del alojamiento donde fue rescata la menor.