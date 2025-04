Santa Cruz: UCS persigue curules para liderar el Concejo; oposición apuesta por una plancha

Ucesistas intentan recuperar el apoyo de sus cuatro concejales para conseguir la presidencia, mientras que los opositores articulan una propuesta que busca la renovación de una parte de la directiva. Temen que se intente frenar la sesión

Esta jornada es clave en las negociaciones y habilitaciones que se puedan dar con miras a la elección de la nueva directiva del Concejo Municipal, cuya sesión está convocada para este viernes.

Mientras se prepara y se pide seguridad para la reunión de los concejales, los opositores, incluyendo a los disidentes de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) están analizando nombres para elevar una plancha.

Los concejales ucesistas califican de ilegal las acciones de la actual directiva, porque sostienen la presidenta y el concejal Israel Alcócer ya no son miembros del Concejo Municipal, porque el Tribunal Supremo Electoral registró una resolución del partido por transfugio político.

La pelea de los curules toma fuerza, porque UCS necesita contar con el apoyo de sus cuatro concejales para poder sumar votos. En la elección del año pasado, Mucarzel salió elegida con los votos de Gabriela Garzón y Luis Miguel Fernández, de Unidad Cívica Solidaridad (UCS); José Antonio Alberti y Karina Orihuela, de Comunidad Autonómica (C-A); y José Félix Quiroz y Rosario Callejas, del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Sin embargo, ahora tanto las bancadas ucesitas como la de Comunidad Autonómica están distanciadas y ahora necesitan consensuar uno a uno para garantizar una plancha ganadora.

La concejala Terrazas destacó que el órgano legislativo ha podido desarrollar una agenda propia de fiscalización, lo que, a su criterio, no ha sido del agrado del alcalde.

“Dos de sus concejales se han apegado a cumplir el reglamento y con su rol fiscalizador, y eso, desde mi posición como concejala que también fiscaliza, me parece muy positivo”, señaló.

Insistió en que, pese a los intentos del Ejecutivo municipal de recuperar los curules, tanto Mucarzel como Alcócer siguen en funciones.

“Ellos no han sido destituidos. El proceso es largo y no se puede quitar un curul solo porque el alcalde presenta un recurso y recibe una respuesta parcial. Mientras sigan siendo concejales, todavía hay esperanza de seguir construyendo institucionalidad”, recalcó.

La concejala indicó que la directiva se puede renovar a través de planchas o de los votos por serados, advirtió sobre posibles intentos de boicot.

“Esperamos que la sesión no sea saboteada. No queremos más intimidaciones, ni amedrentamientos hacia los concejales. Eso ya no puede seguir ocurriendo”, concluyó.

Por su parte, la presidenta del Concejo indicó que, habiéndose emitido una convocatoria, “y en virtud de las experiencias anteriores, donde nos enviaron grupos afines al alcalde para generar conflictos e impedir que se realicen las actividades programadas, estamos tomando las previsiones de seguridad correspondiente”.

Aunque hay voces que señalan que Mucarzel puede ser reelegida, ella dice que los concejales vienen analizando diferentes opciones y perspectivas, porque la nueva directiva será la que cierre el presente periodo municipal 2021-2026.

«Hemos conversado sobre las opciones que existen para garantizar que el municipio de Santa Cruz de la Sierra consolide su institucionalidad, a través de una directiva de consenso y que fortalezca todavía más sus competencias de fiscalización y continúe en la defensa real de los intereses cruceños. Ellos se empeñan en desconocer mi investidura como presidente y concejal, sin embargo, mientras el TED (Tribunal Electoral Departamental) no resuelva la impugnación y me muestren las credenciales, les guste o no, sigo siendo concejal”, sostuvo.

Por su parte, el concejal José Alberti espera que el viernes se realice una sesión donde la democracia se imponga y el voto mayoritario sea la constante y, sobre todo, que haya respeto. “Esperemos que no haya actos bochornosos de algún concejal que quiera manchar una sesión ordinaria tan importante como es la elección de la nueva directiva”, recalcó.

Alberti dijo que responde a una bancada, por lo tanto, en ese equipo se definirá a quiénes postularán y apoyarán.

También manifiesta que la configuración es otra, por los escenarios políticos. En ese sentido se tiene que buscar consenso para elegir a la plancha que se plantee. “Para elegir se necesitan seis de los once votos y para eso los concejales tienen que sentarse a dialogar, a concertar y sobre todo poner como interés común Santa Cruz y que se siga fiscalizando”, indicó.