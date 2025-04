Fuente: https://www.la-razon.com

El viceministro de Defensa del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, informó este domingo que los precios de los productos de la canasta familiar comenzaron a bajar paulatinamente luego de una ola especulativa que circuló por redes sociales y alarmó a la población.

Según el viceministro, el precio de la carne de pollo, de cerdo, el aceite y el huevo descendió de precio; sin embargo, la carne de res aún se mantiene a precio elevado y la próxima semana se reunirán con los comerciantes de este producto para evaluar la situación.

Explicó, por ejemplo, que la carne de pollo bajó de Bs 23 y Bs 25 el kilo a Bs 16 y Bs 17,50 en la última semana. Y recordó que el margen de ganancia para los comercializadores está entre Bs 0,50 y Bs 2.

Precios

“Luego de esa ola especulativa que hicieron correr a raíz de un rumor de que no habría combustible en los próximos dos meses y eso provocaría una crisis alimentaria, la gente se volcó a los mercados y esto fue aprovechado por los especuladores que incrementaron los precios en forma abusiva”, dijo Silva en Bolivia Tv.

Sin embargo, el funcionario reconoció que no ocurre lo mismo con el precio de la carne de res que continúa por encima de Bs 45 el kilo, pese a que se verificó que bajó el costo del kilo gancho de parte de los ganaderos.

“Todavía ese margen no se siente en la rebaja de cortes al consumidor”, indicó.

En el afán de buscar las razones para que no haya una baja en el precio, Silva convocó a la Confederación de Trabajadores en Carne de Bolivia (Contracabol) a una reunión para el 10 de abril.

“Se ha convocado a Contracabol para conocer la justificación de por qué no bajó el precio de venta al consumidor si el kilo gancho bajó; lamentablemente, no vinieron a la reunión del viernes y pidieron que se reprograme al 10 de abril; primero tienen una marcha. Ellos dicen que los ganaderos no han bajado el precio del kilo gancho, ahí hay un problema, son versiones que necesitamos confrontar con documentos”, explicó.

Especulación

Además, recordó que en noviembre del año pasado se firmó un acuerdo entre todos los sectores de la cadena productiva y de comercialización de carne para mantener el precio de la proteína; sin embargo, el incremento ha sido mayor.

Silva dijo que el Gobierno “no incrementa los precios; son los ganaderos, productores, empresarios, industriales que hoy se están beneficiando del contrabando a la inversa”.

Reiteró que existen algunos industriales y empresarios que se niegan a transparentar la información respecto a los costos de producción o sus clientes porque “saben que hay un nexo con el contrabando. Si el contrabando de ingreso los afecta, el de salida los favorece”, remarcó.

Respecto a los comerciantes que cometen agio y especulación en los mercados, Silva aseguró que se identificó a varios y están siendo procesados de acuerdo con las normas.

Sin embargo, el miércoles, la Defensoría del Pueblo informó que, tras un sondeo de precios realizado en mercados de nueve ciudades capital de departamento y en El Alto, se constató un “preocupante aumento” en los precios de 21 productos de primera necesidad.

Según el informe, durante el periodo de febrero a marzo, el precio del kilo de carne de res incrementó en más del 50% en siete ciudades.