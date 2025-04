“Siempre auguraron ese tipo de resultados que no se cumplen”, dice viceministro sobre el informe de inflación del FMI

Fuente: Unitel

El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, restó valor al informe presentado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que proyectó que la economía boliviana será una de las que mayor inflación registre en 2025 en la región. Indicó que esta organización “siempre ha augurado este tipo de resultados”, que finalmente terminan siendo distintos a la realidad.

“Estamos en mejores condiciones y pese a las medidas económicas arancelarias que están adoptando varios países”, dijo la autoridad.

De acuerdo con el informe del FMI, para este 2025, Bolivia registrará un 15,1% de alza en los precios para el consumidor, este índice es superior a lo proyectado por el Gobierno en el Presupuesto General del Estado (PGE), documento en el que se consigna una inflación de 7,5% para el mismo periodo.

En ese sentido, Silva apuntó que no solo es el FMI, sino también el Banco Mundial y otros organismos internacionales que proyectan cifras “que al final no han sido como ellos han establecido”.

El viceministro señaló que para ello, como Gobierno, trabajan aplicando “un modelo económico que funciona”, resaltando que Bolivia es uno de los principales países en América Latina que ha reducido no solamente la extrema pobreza, sino también la pobreza moderada.

“Entonces, frente a eso, lo que estamos haciendo es evitar una recesión económica y una mayor inflación”, dijo.

“Pero para eso, no es con marchas, no es con paros, no es con bloqueos, sino es con trabajo, es respondiendo a los problemas estructurales que tenemos como país y que para eso estamos trabajando”, apuntó.