Sol.bo rechaza acusaciones de Libre y respalda a Doria Medina

La agrupación ciudadana Soberanía y Libertad para Bolivia (Sol.bo), a través de su coordinador nacional José Luis Bedregal, respondió a la controversia generada por la impugnación a la alianza Libertad y Democracia (Libre), encabezada por Jorge ‘Tuto’ Quiroga.

Fuente: Prensa Sol.bo

Bedregal sostuvo que ni Samuel Doria Medina ni la alianza UNIDAD están involucrados en esta acción y que este conflicto debe ser resuelto, como corresponde, en el marco institucional del Tribunal Supremo Electoral.

“Este es un tema muy sencillo. O se ha cumplido la ley al pie de la letra, o no se la ha cumplido. No hay dónde perderse”, afirmó Bedregal. “Rechazamos categóricamente la acusación de LIBRE en sentido de que la impugnación al FRI y Demócratas haya sido promovida por Samuel Doria Medina o nuestra alianza. Es un asunto completamente ajeno a nosotros. En UNIDAD no creemos en ganar en mesa, ni en judicializar las elecciones”, puntualizó.

Bedregal fue más allá al señalar que este tipo de acusaciones son parte de una estrategia desesperada: “El afán de involucrar a Samuel en un lío interno del FRI —porque es el FRI el que tiene un problema legal con sus exsocios— deja en evidencia que en LIBRE están apostando a una campaña de ataques y no de ideas. Nosotros no vamos a entrar en esa lógica. Nuestra lucha es contra la crisis económica, contra la inflación. Nuestro adversario político es el MAS, no los demás opositores”.

Finalmente, desde Sol.bo se ratificó el compromiso de seguir construyendo una campaña propositiva, honesta y conectada con las preocupaciones reales de la ciudadanía. “El país necesita un debate serio, no shows mediáticos ni politiquería barata. Estamos acá para hablarle a Bolivia con responsabilidad, con ideas y con propuestas”, concluyó Bedregal.