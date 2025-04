“Solo me dieron paracetamol”: Pacientes y médicos se quejan y dicen que no hay medicamentos en el Hospital de Clínicas de La Paz

Los trabajadores médicos salieron este martes en marcha para exigir soluciones ante este problema que es observado por el sector.

Ronald Catari







Fuente: Unitel

El secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas de la Salud Públicas (Sirmes) La Paz, Fernando Romero, señala que el Hospital de Clínicas, no tienen el total de medicamentos para ofrecer a los pacientes que diariamente requieren atención y tratamiento médico.

“Desde diciembre les hemos dicho, los medicamentos alcanzarán solo cuatro meses, por esta razón, no hay medicación, se están suspendiendo cirugías y tratamientos”, dijo Romero.

El sector salió este martes en movilización para exigir a las autoridades de Gobierno solucionar la distribución de los fármacos. La marcha llegó hasta puertas de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed). El sector pide la actualización de los precios con relación a la cotización del dólar.

“Los costos tienen que ser reales, se tienen que actualizar, de otra manera no habrá compra de productos, nadie nos venderá medicamentos a ese costo, tiene que ser al dólar 13,14 bolivianos y no al dólar 6,96”, dijo Romero.

[Foto Ronald Catari ] / La marcha por medicamentos llegó hasta las oficinas de la Agemed

UNITEL visitó el Hospital de Clínicas de La Paz para conversar con los pacientes. Varios de ellos dijeron que no les otorgaron tratamientos completos.

“Me recetaron pregabalina (analgésico) pero solo me dieron paracetamol, me dijeron que no hay, y en la calle es muy caro. El medicamento es para las personas que tenemos depresión y ansiedad, si no tomamos, no dormimos y estamos deprimidas”, dijo una paciente que aún requiere tratamiento contra el cáncer.