Tensión en la alianza: Chi reclama una reunión urgente y lanza plazo fatal; Manfred responde con un anuncio

Una reunión que no se concreta aparentemente genera tensiones en la alianza, cuyos líderes han lanzado mensajes por la prensa, pero no se han podido ver, según sus propias versiones.

eju.tv / Video: Cadena A

La alianza que impulsan Manfred Reyes Villa y Chi Hyung Chung pasa por un momento complejo. Chi dijo que Reyes Villa no asistió a la reunión que supuestamente tenían pactada para el pasado miércoles.

Ese tipo de situaciones aparentemente generan tensiones en la alianza, cuyos líderes han lanzado mensajes por la prensa, pero no se han podido ver cara a cara, según sus propias versiones.

Chi puso como plazo para la reunión el lunes. Por su lado, Reyes Villa anunció que ese día buscará a su aliado.

¿La alianza está en peligro?

«He esperado toda la semana, no me gustaría estar rogándole, si él es precandidato como nosotros, por qué uno tiene que estar rogando en un canal de televisión, te he esperado el miércoles y me hiciste como jardinero, plantado», dijo Chi el viernes en el programa Noches Sin Tregua de Cadena A.

En su criterio, Reyes Villa «no va a poder ganar solo» y «si pasa del 17 de abril ya entraría en tipo competencia», por ello, una reunión en estos días es clave.

El actual alcalde de Cochabamba ha respondido a esa interrogante y anunció una reunión con su aliado para el lunes.

«Aquí no se trata de plazos», sostuvo y dijo: «El lunes tenemos una reunión».

Reyes Villa argumentó que para concretar una alianza ambos frentes deben contar con un partido y a la fecha solo está vigente su partido Súmate. «Me dijeron que (Chi) iba a tener su sigla antes del 17 y en La Paz habíamos hablado de hacer una encuesta por siglas», dijo.

Sin embargo, aparentemente todo se define el lunes. «Eso vamos a charlar el lunes por eso es que he venido a Santa Cruz», dijo Reyes Villa este sábado.

¿Podría romperse la alianza?

«No creo, por qué se rompería. Si pensamos en Bolivia y tenemos buena fe no tenemos por qué romper nada, cuanta más unidad hay en Bolivia es mucho mejor», respondió el alcalde cochabambino.

«Creo que hasta el lunes podremos esperar de que él pueda entrar en diálogo como quedamos y hacer la encuesta y hacer una muestra de 2.000 personas por departamento» para definir al candidato.

En sus declaraciones a la prensa Chi y Reyes Villa anunciaron que no están dispuestos a ser candidatos a la vicepresidencia, por lo tanto, todo se define en la encuesta que prevén encargar para definir al postulante del frente.

«El pueblo y Dios van a juzgar», dijo Chi y anunció que «si Manfred no participa» él se inscribirá en las elecciones presidenciales. «Vamos a inscribirnos así como Tuto y Doria, como otros», dijo Chi.