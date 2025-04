Transporte, el segundo lugar donde se dan más casos de acoso

Hombres y mujeres son víctimas. Revelaron que más del 70% de este tipo de vulneraciones ocurren, sobre todo, durante el día.

«Como no había espacio en el micro, varias personas íbamos paradas. A mi lado había un hombre que se pegó mucho a mí y me hizo como un roce con los genitales. Me hizo sentir muy incómoda (…)». Este es el relato de una joven de 18 años que vivió esta situación de camino a la universidad.

¿Qué tan comunes son estas escenas? ¿Y qué tanto las hemos normalizado? Esto es acoso callejero como también lo son un chiflido, un silbido, una mirada lasciva o cualquier otra acción que cause incomodidad o humillación en otra persona.

El servicio de transporte público es el segundo lugar donde más casos de acoso callejero se dan. En primer lugar, es la calle.

Ayer Sacaba conmemoró el Día Internacional Contra el Acoso Callejero reconociendo que esta actitud es «una forma de violencia de género que vulnera los derechos y la libertad de las mujeres».

No obstante, de acuerdo con datos proporcionados por las Oficina Jurídica de la Mujer, también hay hombres víctimas de este tipo de acoso callejero.

EN DETALLE

«Las mujeres y los hombres viven el acoso con diferentes intensidades y de diferentes maneras», sentenciaron desde la Oficina de Jurídica de la Mujer.

Ambos géneros coincidieron en que el espacio en el que son más transgredidos es la calle. Otros escenarios de vulneración son el transporte público, mercados, ferias, plazas, fiestas tradicionales, lugares de entrenamiento e, incluso, centros de salud.

Lo curioso es que hay personas (8%) que sufren este tipo de acoso una vez a la semana, según datos proporcionados por Jinky Irusta, directora de la Oficina Jurídica para la Mujer.

Pero, la mayoría de las víctimas lo vivió una sola vez en su vida.

ACCIONES

En el marco del Día Internacional Contra el Acoso Callejero, el Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba reafirmó su compromiso con el bienestar de la gente y prevé varias acciones para frenar este tipo de violencia.

Las autoridades de ese municipio explicaron que participarán activamente en el proyecto «Reducción del acoso sexual en espacios públicos en Bolivia, a través del fortalecimiento de la sociedad civil en acción de prevención y transformación de patrones culturales», financiado por ONU Mujeres e implementado por la Fundación KALLPA.

Una de las acciones más próximas es una mesa técnica para el lanzamiento una Ley Municipal Contra el Acoso Callejero. Esto, según dijeron, será el 15 y 25 de abril.

También alistan talleres de capacitación sobre prevención del acoso callejero, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre esta problemática.

Otra iniciativa relevante será la campaña denominada «Las calles sin acoso». Entre el 15 y 30 de abril, los funcionarios hablarán sobre esta vulneración en las calles y las paradas transporte.