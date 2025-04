Transportistas de Sacaba instalan un bloqueo y exigen el mantenimiento de carreteras

El sector se instaló en el kilómetro 1 de la avenida Villazón para exigir a las autoridades que reparen las vías, ya que ponen en riesgo a las personas que transitan diariamente.







Fuente: Unitel

Un grupo de transportistas del municipio de Sacaba instaló un bloqueo a la altura del kilómetro 1 de la avenida Villazón, principal ruta que une al departamento de Cochabamba con la carretera hacia Santa Cruz.

El sector afirma que la medida se sume porque están cansados del pésimo estado de las carreteras, lo cual no solo les ocasiona daño a sus vehículos, sino que también pone en riesgo la vida de las personas que transitan por estas vías.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Lamentablemente una vez más tenemos que acudir a estas medidas para ser atendidos, vayan y verifiquen, muestren a la población el estado de la avenida Villazón, que es una carretera fundamental a nivel internacional y nosotros no podemos seguir trabajando en este estado, puesto con justo derecho nosotros pagamos el peaje”, dijo uno de los representantes.

Los transportistas afirman que ellos cancelan diariamente los peajes y esperan como mínimo de que los caminos estén en buenas condiciones, pero no es así, por lo que decidieron bloquear para ser atendidos por las autoridades correspondientes.

“A nosotros no nos dicen, aporten una vez que la carretera este bien, no nos perdonan un día. Yo creo que estos recursos están destinados mínimamente para el mantenimiento, pero ya es mucho tiempo, año tras año tenemos que estar rogando, mendigando, para que hagan este mantenimiento, pero no lo hacen”, dijo.

[Foto: Jurgen Guzmán – UNITEL] / La medida impide la circulación en el sector

Según el sector, esta es una primera medida, pero en caso de no ser escuchados, radicalizarán sus movilizaciones e instalaran bloqueos a lo largo de esta ruta y cortarán el paso en más sectores.

Asimismo, se ha conocido que en las últimas horas se registrado un nuevo deslizamiento en la carretera nueva hacia el oriente del país, cortando de manera temporal la transitabilidad.

Los choferes, principalmente del transporte pesado, han mostrado su molestia por el estado de esta y otras carreteras del país, afirmando que están llenas de baches y no están en condiciones adecuadas para poder transitar.

Se espera conocer una respuesta de parte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) sobre el pedido de los transportistas.