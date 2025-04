Tras el tropiezo con FPV, el evismo respira y se da plazo hasta mayo para aliarse con otro partido

El asesor legal del frente, Wilfredo Chávez, ha calificado como «una chiquillada» la decisión del dirigente del FPV, Eliseo Rodríguez, de romper la alianza con Evo Morales y ya habla de enjuiciar a los arcistas que «asaltaron» el MAS.

Tras el remezón por la ruptura del acuerdo con el Frente Para la Victoria (FPV), el evismo, representado ahora por Evo Pueblo, ha decidido respirar y darse un tiempo hasta mayo para concretar un nuevo acuerdo de cara a las elecciones presidenciales del 17 de agosto de 2025.

Así lo ha confirmado el asesor legal del frente, Wilfredo Chávez, quien ha calificado como «una chiquillada» la decisión del dirigente del FPV, Eliseo Rodríguez, de romper la alianza con Evo Morales.

«Tenemos el tiempo suficiente, tenemos hasta el 17 de mayo para inscribir una fórmula, entonces no hay problema», afirmó en una entrevista con el programa No Mentirás que se difunde en la red RTP.

Explicó que al no tener una personería jurídica reconocida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), «lo que va a primar es un acuerdo con alguna fuerza política, pero ese acuerdo no va a poder ingresar como una situación formal» a ese órgano.

«Lo ideal sería tener un acuerdo la próxima semana, pero si no se logra aquello no nos quita el sueño porque la fórmula se inscribe en mayo y no en abril», sostuvo.

Horas antes, legisladores evistas anunciaron que tenían «otras opciones» de sigla para llegar a las elecciones.

Calendario

Según el calendario electoral aprobado por el TSE paras las elecciones generales, el plazo para el registro de alianzas es el 18 de abril, mientras que el 19 de mayo es la fecha límite para la inscripción de candidaturas.

«En consecuencia, nuestro instrumento está tomando los contactos, hay una comisión para ello donde no estoy yo, en todo caso, es información que se lleva a otro nivel, pero que sabemos que cualquier rato se va a anunciar un buen resultado», dijo.

Chávez aseguró que pese al fracaso del plan con el FPV, «el instrumento está muy fortalecido» puesto que «estos vaivenes que tenemos son contingencias que se dan en la política, pero que las vamos a superar unidos junto al pueblo boliviano».

Críticas a FPV

El abogado también aprovechó el especio televisivo para criticar a Rodríguez, el ahora exaliado del evismo.

«No te puede cambiar la regla, o luego desentenderse, simplemente no aparecer o al final aparecer con una chiquillada como la que ha argüido el señor Rodríguez, no tiene una explicación lógica ni de valor civil de decirnos a nosotros ‘no quiero ir por este motivo’ ni pedir una explicación», dijo.

En su juicio, «la cosas se han puesto claras y en buena hora que se vaya» puesto que «nos facilita el trabajo se saber con quién estábamos yendo» a los comicios.

En alusión directa a Rodríguez, Chávez afirmó: «Que vayan nomás a perder su sigla».

El jurista consideró que esta situación se generó por el «asalto de la sigla del MAS» de personas que supuestamente «no eran militantes» y a quienes «al algún momento los vamos a enjuiciar», advirtió.