Tras ruptura con el FPV, Evo Morales afirma que cuenta con cuatro partidos: “No faltará sigla para las elecciones”

El expresidente Evo Morales confirmó este domingo que, tras la ruptura de su acuerdo político con el Frente Para la Victoria (FPV), mantiene contactos y reuniones con al menos cuatro organizaciones políticas con miras a las elecciones generales del 17 de agosto. Morales aseguró que la falta de una sigla no será un obstáculo para su participación y reiteró que las presiones del gobierno habrían influido en la decisión del FPV de romper la alianza.

«A mí me sorprendió, en 1995 comenzamos y rechazamos nuestra sigla inicial. Izquierda Unida nos ofreció la suya. Ahora, por lo menos, podemos tener cuatro siglas. Con seguridad y firmeza les digo que no es un tema de sigla», manifestó Morales en una intervención pública.

El exmandatario explicó que se mantiene en conversaciones constantes con distintas fuerzas políticas y que esta semana celebró reuniones con un partido, luego con otro y que en los próximos días recibirá a dos o tres agrupaciones más. “No se preocupen, compañeros militantes, no faltará sigla para las elecciones”, recalcó.

Morales sostuvo que la decisión del FPV de poner fin al acuerdo suscrito el pasado 20 de febrero se habría dado por presiones, chantajes y amenazas del gobierno nacional. Señaló que intentó comunicarse con la dirigencia del FPV antes de que se haga pública la ruptura, pero no obtuvo respuesta. Además, denunció que incluso algunos miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) habrían expresado su preocupación sobre quién sería el candidato de ese partido, con la intención —según Morales— de definir a quién apoyar o perjudicar.

El líder cocalero cuestionó el doble discurso del oficialismo respecto a su candidatura. «El gobierno no dice nada de Chi Hyun Chung, un extranjero que nació en Corea del Sur y está habilitado. Todo el pueblo sabe que Evo está habilitado. Si quieren, que nos ganen en las urnas, pero nos tienen miedo», declaró pese a que hay una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que le impide participar en las elecciones presidenciales.

Pese a ello, Morales insistió en que legal y constitucionalmente está habilitado para postular, amparado en la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y porque no incluyó su mandato 2015-2020. «Yo podía ser candidato en 2020, la norma dice gestión cumplida ya mí no me permitieron terminar. Como no me hicieron cumplir, puedo ser candidato legal y constitucionalmente», sostuvo.

A pesar de esta ruptura, el entorno de Evo Morales ratificó que cuenta con “otras opciones” y que en los próximos días se definirán las estrategias para garantizar su participación en los comicios.

