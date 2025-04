Trump firmó varias órdenes ejecutivas que buscan impulsar la industria del carbón en Estados Unidos

El mandatario republicano calificó de audaz su acción para potenciar lo que denominó como “carbón limpio y hermoso”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla junto a trabajadores de la industria del carbón el día que firma órdenes ejecutivas relacionadas con la energía en la Casa Blanca, en Washington, D.C., EEUU, el 8 de abril de 2025 (REUTERS/Nathan Howard)

(Con información de EFE)

Fuente: infobae.com

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Rodeado de mineros ataviados con ropa de trabajo, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó este martes varias órdenes ejecutivas destinadas a expandir la industria minera y a impulsar el sector del carbón en Estados Unidos.

Desde el Salón Este de la Casa Blanca y subido a un podio, Trump calificó de “audaz” su acción para potenciar lo que denominó como “carbón limpio y hermoso”, al que, en su opinión, declararon la guerra tanto Joe Biden (2021-2025) como Barack Obama (2009-2017) con sus políticas medioambientales.

“Estamos poniendo fin a la guerra de Joe Biden contra el carbón limpio y hermoso. Y no fue solo Biden, también fue Obama”, afirmó Trump.

El mandatario calificó a los mineros como “grandes patriotas estadounidenses”, a lo que estos respondieron con risas y gestos de aprobación.

Detrás de Trump había más de una veintena de mineros, vestidos con cascos blancos, ropa de trabajo con bandas fluorescentes amarillas y la bandera de Estados Unidos en una de las mangas.

Esta es la última acción del mandatario para aumentar la producción energética basada en combustibles fósiles y desmantelar regulaciones medioambientales, en línea con las medidas que ha tomado desde que regresó a la Casa Blanca el 20 de enero.

Según explicó Trump, las órdenes ejecutivas instarán a agencias federales a adoptar medidas para impulsar la industria del carbón, evitar el cierre de plantas que lo utilizan y permitir que las empresas accedan a tierras federales para nuevos proyectos mineros.

Uno de los puntos clave, según Trump, es una “garantía” legal y estructural para asegurar que las compañías del sector puedan seguir operando sin importar quién ocupe la Casa Blanca. No está claro, sin embargo, cómo se implementará esa protección.

La planta Jeffrey Energy Center, que genera electricidad a base de carbón, opera el sábado 25 de enero de 2025, cerca de Emmett, Kansas (AP Foto/Charlie Riedel)

Otra de las órdenes instruye al secretario de Energía, Chris Wright, a evaluar si el carbón utilizado en la producción de acero puede ser clasificado como un mineral crítico.

Actualmente, bajo el paraguas de minerales críticos, se agrupan materiales como el litio, el cobalto, el grafito o el níquel, esenciales en la fabricación de productos de alta tecnología y tecnologías limpias, como semiconductores, paneles solares o baterías para vehículos eléctricos.

China mantiene un monopolio casi total en el sector de tierras raras, tanto en su explotación como en el refinado, por lo que varios presidentes de EEUU, incluido Trump, han intentado potenciar ese sector a nivel nacional.

Con su orden ejecutiva, Trump pretende incluir el carbón en esa lista de minerales críticos.

Sin embargo, otros países, como Canadá, Australia, el Reino Unido, Japón, o bloques económicos como la Unión Europea, no incluyen el carbón en sus listas de minerales críticos, al considerar que no reúne los requisitos habituales para ser clasificado como tal, ya que no se trata de un recurso escaso ni esencial para tecnologías avanzadas o sostenibles.

La firma de las órdenes ejecutivas coincide con un aumento de la demanda energética en Estados Unidos por primera vez en dos décadas, impulsado por el auge de centros de datos y el uso de inteligencia artificial.

Según estimaciones de la consultora Grid Strategies, la demanda eléctrica del país crecerá un 16 % en los próximos cinco años, una cifra significativa en un sector que ha registrado aumentos inferiores al 1 % anual en las últimas dos décadas.