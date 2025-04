TSE advierte que la falta de divisas pone en riesgo el voto en el exterior y deslinda responsabilidades: No hemos recibido ni un sólo dólar

Hassenteufel enfatizó que, de no concretarse los recursos necesarios, puede verse afectado tanto el empadronamiento como la votación en algunos países. “Cualquier problema que pueda surgir en el exterior, no será responsabilidad del Órgano Electoral», enfatizó.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) advirtió este martes que los problemas derivados por la falta de divisas están poniendo en riesgo el desarrollo del proceso electoral en el exterior, porque hasta la fecha «no han recibido ni un sólo dólar», y deslindó cualquier responsabilidad institucional si no se logra cumplir con el cronograma previsto para el empadronamiento y la votación en algunos países donde residen bolivianos, que deben votar en las elecciones general del 17 de agosto de este año.

Óscar Hassenteufel, recientemente elegido vicepresidente del TSE y quien asumirá la presidencia en ejercicio hasta que la Sala Plena elija a un titular hasta los siguientes días, explicó que el Órgano Electoral cumplió con la planificación y ejecución oportuna del proyecto de votación en el exterior. Sin embargo, enfatizó que la falta de recursos en dólares genera serios contratiempos.

“Queremos deslindar todo tipo de responsabilidad, porque el Órgano Electoral, oportunamente y en los tiempos adecuados, realizó la planificación y comenzó con la ejecución del proyecto de votación en el exterior”, aseguró Hassenteufel, en conferencia de prensa.

El vocal explicó que el TSE contaba con la expectativa de acceder a la moneda extranjera a través de un crédito japonés gestionado por el Ejecutivo, pero que fue rechazado dos veces por la Asamblea Legislativa. Dicho financiamiento era considerado clave para cubrir los costos del proceso electoral en el extranjero.

“Lamentablemente, no ocurrió así. El Poder Ejecutivo tiene problemas. Hemos estado haciendo representaciones y, pese a los compromisos y la buena voluntad que nos muestran, hasta ahora no hemos recibido ni un solo dólar”, lamentó.

Hassenteufel enfatizó que, de no concretarse los recursos necesarios, puede verse afectado tanto el empadronamiento como la votación en algunos países. “Cualquier problema que pueda surgir en el exterior, debido a que no hemos podido empadronar a toda la gente o realizar la votación en todos los lugares originalmente programados, no será responsabilidad del Órgano Electoral. Eso debe quedar claro”, subrayó.