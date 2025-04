Tuto a Choquehuanca y Andrónico: “¿Por qué no han aprobado las leyes para las elecciones? o ¿tienen intenciones escondidas?”

Fuente: Unitel

Tras conocerse que fueron planteadas al menos dos acciones de inconstitucionalidad contra las elecciones generales la semana pasada, este lunes Jorge Tuto Quiroga cuestionó a la Asamblea Legislativa Plurinacional porque hasta el momento no ha aprobado las normas que fueron acordadas en la Cumbre por la Democracia que fue organizada por el TSE en febrero de este año.

“Le pregunto a Choquehuanca a Andrónico, a los del congreso, ya estamos en abril, por qué no han tratado esa temática hasta ahora, por qué no le dan certidumbre o ¿tienen intenciones escondidas que no están develando?”, cuestionó Quiroga.

El precandidato de la alianza Libre reiteró el pedido para que se cumpla el acuerdo firmado en esa cumbre. Señaló que uno de las principales demandas del TSE, la preclusíon, fue acordada entre los representantes de fuerzas políticas y los poderes del Estado.

“Lo más importante es que se garantice el principio de preclusión. Quiere decir que que la única instancia que puede emitir definiciones, fallos o dictámenes sobre las elecciones es el OEP y ninguno más, no puede haber interferencia judicial”, señaló Quiroga.

El precandidato agregó también que tanto el tema de la equidad de género en los binomios, como la participación de los pueblos indígenas en las elecciones fueron abordados en el encuentro de febrero.