Tuto envía carta a Mesa: Pide un “mecanismo transparente” para elegir al candidato único del bloque de unidad

El precandidato de la alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, publicó una carta que fue remitida a Carlos Mesa, miembro del bloque de unidad de la oposición, en el que ahora plantea un “mecanismo transparente” y dentro de la legalidad que sea vinculante y respetado por todos, sin hacer alusión a una encuesta que estaba en la agenda del acuerdo firmado en meses pasados por actores de la oposición.

Quiroga hizo público el documento un día después de que salió a la luz una carta en la que el propio Mesa, Luis Fernando Camacho, Vicente Cuéllar, Amparo Ballivián y Samuel Doria Medina le piden que cumplan su compromiso con miras a ejecutar este 5 de abril la triple encuesta con la que se prevé elegir al candidato del bloque para las elecciones del 17 de agosto, tema que fue definido, según Quiroga, en una reunión en la que él no participó.

Lea aquí la carta a Carlos Mesa: Carta a Carlos Mesa 04 de Abril 2025 PDF

“Propongo un mecanismo transparente y dentro de la legalidad que sea vinculante y respetado por todos. Cumplir con la ley es el único camino seguro y confiable. No me alejo ni me alejaré jamás de la unidad, como tampoco pueden los otros miembros del bloque, alejarse de la legalidad”, señala Quiroga en la misiva y resalta que no abandonó el bloque de unidad.

