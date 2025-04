Tuto señala a Samuel: “Soy víctima de una emboscada, una maniobra política. No me estoy apartando, me quieren sacar”

El expresidente descarta participar de una encuesta para elegir a un candidato único porque el TSE ya publicó el Calendario Electoral que establece requisitos, fechas y plazos para hacer estudios de opinión en materia electoral. Lo demás sería «ilegal».

Yolanda Mamani Cayo

Fuente: El Deber

El expresidente y precandidato, Jorge Tuto Quiroga, se declaró víctima de una “emboscada”, una “maniobra política” que busca dañar su imagen y sus aspiraciones electorales. Apuntó a Unidad Nacional (UN) y a su contendiente político, Samuel Doria Medina, de orquestar una estrategia en su contra con al menos tres acciones que buscan perjudicar su imagen ante la población.

Tuto, prácticamente descartó participar de encuestas internas para elegir a un candidato único porque el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya lanzó el calendario electoral y esa actividad sería un acto ilegal pasible de duras sanciones del ente rector.

“Soy victima de una emboscada política donde van a buscar y tratan una y otra vez de decir, ‘Tuto se aparta de la unidad’ (…) es una artera maniobra política que busca afectarme y dañarme, donde por primera vez el bloque de unidad se reúne cuando yo no estoy presente y salen comunicaciones y conminatorias, estilo fiscalía masista de hacer una cosa y la otra, cuando no había el acuerdo final sobre la metodología, la valoración de preguntas y cuando ya estábamos fuera del marco de la ley. La unidad no puede construirse fuera de la legalidad”, afirmó Quiroga en entrevista con el programa “Qué semana”, de EL DEBER Radio.

La inminente disolución del ‘bloque de unidad democrática’, si es que no se reestructura el bloque político, se dio tras que el TSE hizo oficial el lanzamiento de las elecciones generales, y horas después publicó el detalle con fechas, tareas y plazos de todas las actividades previas a la jornada de votación. Las actividades del Calendario se sustentan en artículos de las leyes 026 de Régimen Electoral y 018 del Órgano Electoral.

“La preocupación central era no pasarse a un periodo después de la convocatoria, porque al estar la elección convocada, todos, organizaciones políticas, líderes, empresas, encuestadoras, estamos sujetos a las disposiciones que señalan que todos, incluyendo personas particulares, tenemos que respetar la ley en todo momento, y seguir haciendo un trabajo cuando ya estamos con la elección convocada y con condiciones de registro es invalidar la legalidad del trabajo que se está haciendo”, señaló Quiroga.

Ayer viernes, el TSE publicó el Calendario Electoral que rige en Bolivia, prácticamente hasta la posesión de las nuevas autoridades de los órganos Ejecutivo y Legislativo. En el documento especifica que cualquier realización y difusión de encuestas en materia electoral debe cumplir dos requisitos: el estudio de campo puede realizarse únicamente desde el 20 de mayo hasta una semana antes de las elecciones, y la empresa especializada, institución o medio de comunicación que haga esta encuesta debe solicitar su registro y aprobación ante el TSE.

En esa medida, Quiroga ve que ya no es posible hacer esas encuestas para elegir un único candidato. “Yo no puedo asumir el riesgo personal ni pedir a una empresa que viole la ley a sabiendas de que no está debidamente registrada”, subrayó.

¿Y porqué no se realizaron las tan anunciadas encuestas del bloque opositor?, ¿Qué pasó? Tuto atribuye a un notorio retraso en el trabajo técnico, de parte de la gente de UN, que no se ponía de acuerdo en detalles técnicos, que filtró las cinco preguntas cuando había un compromiso interno de no difundir las mismas a los medios y una suerte de arremetida en su contra acusándolo de que él se apartó del bloque por un supuesto apoyo mayoritario a favor de Doria Medina.

“Yo no me estoy apartando, otros me quieren sacar para llevar adelante un proyecto político con intensiones aviesas (…) para cumplir el compromiso y para no caer en inhabilitaciones, lean las leyes, todos estamos sujetos a la ley, no arriesguen la unidad saliéndose del marco de la ley”, manifestó el exmandatario.

