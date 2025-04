“Tuve cinco días de impedimento”: Mujer asegura que fue agredida por el presunto asesino de una extranjera

Santa Cruz. La mujer dijo que denunció el hecho en diciembre del 2024, pero su caso no avanzó. Agregó que tuvo golpes en la cabeza, en el oído y la mandíbula, lo que le provocaron moretes.







Fuente: Unitel

Apareció otra supuesta víctima de un adolescente que presuntamente victimó a una extranjera en Santa Cruz la anterior semana. La mujer, a quien se protegió su identidad, aseguró que fue agredida por el mismo sujeto a finales del 2024.

“El 22 de diciembre del 2024 fui agredida y a los tres días senté la denuncia, pero no tuve respuesta, han hecho caso omiso la Policía y Fiscalía. La verdad me he sentido muy sola”, contó esta semana.

En la cautelar del supuesto agresor, los amigos de la víctima pidieron justicia

El asesinato de la extranjera se registró la anterior semana en Santa Cruz y el presunto agresor, al ser menor de edad, fue enviado a un centro de rehabilitación por 45 días, mientras avanzan las investigaciones del crimen.

La nueva víctima aseguró que por la agresión tuvo cinco días de impedimento, pues sufrió golpes en la cabeza, oído y la mandíbula, lo que le provocaron moretes en estas partes del cuerpo.

La abogada de la familia de la víctima, Darly Franco, indicó que tienen conocimiento que el adolescente tenía este caso por el delito de violencia doméstica.

“Tenemos videos de que el menor de edad es agresivo, al igual que su entorno familiar”, sostuvo.

Sobre la víctima extranjera, señaló que este martes solicitarán que se realice la necropsia a la víctima. Además, indicó que se realizará un examen de toxicología y otras pericias, como secuestro de cámaras de los alrededores de la vivienda de la asesinada.

Agregó que para la familia aún se desconoce la causa del crimen.