Unos cigarrillos provocaron un incendio forestal en Carolina del Sur: responsabilizan a tres jóvenes

Más de 5.000 hectáreas han sido destruidas en Table Rock con un 30% del fuego bajo control

Las lluvias redujeron el impacto, pero la sequía aún representa un alto riesgo en Carolina del Norte y del Sur. (AP News)

Fuente: infobae.com

Un incendio forestal que ha consumido más de 5.000 hectáreas en el área de Table Rock, en Carolina del Sur, tuvo su origen en cigarrillos mal apagados, según informó la Comisión Forestal de Carolina del Sur.

Este incidente, que comenzó el 21 de marzo, ha llevado a la detención de tres jóvenes y un menor, quienes enfrentan cargos por negligencia en el manejo del fuego. Las autoridades han señalado que el incendio, que afecta tanto a Carolina del Sur como a Carolina del Norte, se encuentra contenido en un 30%.

De acuerdo con la Comisión Forestal de Carolina del Sur, los acusados son Nyzaire Jah-Neiz Marsh, de 19 años, residente de Taylors, y Tristan Tyler e Isaac Wilson, ambos de 18 años, de Greenville. Los tres fueron arrestados el martes por la mañana y enfrentan cargos por permitir de manera negligente que el fuego se propagara a propiedades ajenas.

Un menor, cuyo nombre no fue revelado, también fue acusado, aunque no fue fichado y quedó bajo la custodia de sus padres. Según las declaraciones juradas, los sospechosos estaban fumando mientras recorrían un sendero en el parque estatal de Table Rock y no apagaron correctamente sus cigarrillos, lo que desató el incendio.

El descubrimiento del incendio y la liberación de los arrestados

Los jóvenes fueron liberados con una fianza de 7.500 dólares cada uno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El incendio fue descubierto mientras las autoridades buscaban a un excursionista desaparecido el 21 de marzo. Durante la operación de búsqueda, agentes del Sheriff del condado de Pickens y personal del parque estatal se encontraron con el fuego, que se extendía rápidamente.

En total, siete excursionistas fueron puestos a salvo y posteriormente interrogados sobre el origen del incendio. Esa misma noche, el Sheriff Tommy Blankenship confirmó que los investigadores habían identificado a los responsables del incidente.

Los intentos de contactar a los acusados para obtener declaraciones no tuvieron éxito, y los registros judiciales no muestran información sobre sus abogados. Según la Comisión Forestal de Carolina del Sur, los tres jóvenes fueron liberados bajo una fianza personal de 7.500 dólares cada uno.

El cargo que enfrentan, considerado un delito menor, podría resultar en una pena de entre cinco y treinta días de cárcel o una multa de entre 25 y 200 dólares, en caso de ser declarados culpables.

Impacto del incendio y condiciones climáticas

Autoridades destacan la negligencia al no apagar correctamente cigarrillos como causa principal. (Sgt. 1st Class Roberto Di Giovine/U.S. Army National Guard via AP)

El incendio de Table Rock ha afectado principalmente a Carolina del Sur, donde se han quemado 5.120 hectáreas aproximadamente, mientras que en Carolina del Norte el área afectada asciende a 257 hectáreas. Según la Comisión Forestal de Carolina del Sur, las lluvias recientes, que dejaron aproximadamente 3.8 centímetros de agua en la región, han contribuido a reducir significativamente la actividad del fuego.

Sin embargo, las condiciones climáticas siguen siendo un factor de riesgo, ya que tanto Carolina del Sur como Carolina del Norte están clasificadas como “anormalmente secas” o en sequía moderada, según el Monitor de Sequía de Estados Unidos.

Además del incendio de Table Rock, otro incendio significativo en Carolina del Sur, conocido como el incendio Persimmon Ridge, ha alcanzado las 841 hectáreas. Este último se encuentra contenido en un 74% y no ha mostrado crecimiento adicional, según las autoridades.

Temporada de incendios forestales en Carolina del Sur

La Comisión Forestal de Carolina del Sur ha señalado que el peligro de incendios forestales en el estado es mayor entre enero y mediados de abril, debido a que durante este periodo gran parte de la vegetación está seca o inactiva.

Combinado con las condiciones de sequía, crea un entorno propicio para la propagación de incendios. Las autoridades han reiterado la importancia de tomar precauciones, especialmente en actividades al aire libre, para evitar incidentes similares.